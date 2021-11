El Hospital Schestakow tendrá una unidad específica para atender ACV

El Hospital Schestakow de San Rafael podrá en funcionamiento una unidad de Stroke, destinada a atender a pacientes con enfermedades neurovasculares (ACV)y de esta manera accionar a tiempo evitando que la lesión sanguínea prosiga y cause mayores discapacidades en el paciente.

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas vece se denomina “ataque cerebral”. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente.

La jefa de Cuidados Críticos y Quirúrgicos, Rocío Torrellas y la jefa de Neurología Clínica, Belén Montú.

Con respecto a esta nueva unidad, la jefa de Cuidados Críticos y Quirúrgicos, Rocío Torrellas, manifestó: “La unidad de Stroke/ACV consiste fundamentalmente en la detección precoz del accidente cerebrovascular. Es una gran herramienta de urgencias donde el paciente ingresa por guardia y es asistido inmediatamente por su problema. Por eso estamos capacitando tanto a las personas del hospital, a los profesionales extrahospitalarios como de las ambulancias”.

En ese mismo sentido, la jefa de Neurología Clínica, Belén Montú, refirmó los dichos de su colega exponiendo la importancia de la detección: “El ACV es la primea causa de invalidez en los adultos y adultos mayores del mundo. Por eso la prevención y el detectar a tiempo es fundamental para lograr mejor calidad de vida”, explicó.

“¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, si la persona está en su casa y de repente no puede hablar o no pude utilizar sus brazos y sus piernas, esos son signos que nos tienen que poner en alerta. Recuerden que los profesionales tenemos una ventana de tiempo, de aproximadamente tres horas, para iniciar un tratamiento acorde al paciente, por eso es necesario no dejarse estar”, concluyó Montú.