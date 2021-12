El Gobierno no descarta cerrar las fronteras ante el avance de la variante Ómicron

Tras la confirmación de casos de variante de coronavirus Ómicron en Brasil, el Gobierno nacional no descarta un eventual cierre de las fronteras en caso de que se confirme un caso en Argentina. La nueva cepa, considerada de preocupación por la OMS, se descubrió en Sudáfrica pero ya se ha expandido en varios países de Europa y también de América del Norte.

“Hay posibilidades de que pase cualquier cosa porque la variante está creciendo en el mundo. Tenemos que seguir cuidándonos, ser muy prudentes”, contó la vocera presidencial Gabriela Cerruti en el programa Verdad/Consecuencia en TN.

Y declaró: “No quiero decir nada que no vaya a suceder ni queremos ser alarmistas, pero estamos día a día viendo los procesos cómo se están llevando adelante. Todavía no está la variante en la Argentina, esto no quiere decir que no pueda estar en cualquier momento. En Brasil ya llegó y nosotros tenemos las fronteras abiertas completamente, tomando los recaudos del caso”.

Sobre la variante Ómicron, Cerruti recalcó que si bien se detectó por primera vez en Sudáfrica, “ya puede venir de cualquier otro país”, porque se ha extendido a varios países de Europa, América del Norte y ahora Brasil.

El gobierno no descarta la posibilidad de cerrar las fronteras.

“Por el momento no estamos en una situación de riesgo como para tomar una medida extrema, pero estamos día a día controlando el tema”, concluyó al ser consultada sobre qué decisiones podría tomar el Ejecutivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que es “elevada” la probabilidad de que Ómicron se extienda por todo el mundo, aunque hay muchas incógnitas sobre su peligrosidad y transmisibilidad. Pero sí se sabe que tiene muchas mutaciones.

“Podemos estar seguros de que esta variante se expandirá. Delta también empezó en un lugar y ahora es la variante predominante”, dijo este viernes el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Desde que Sudáfrica informó de su aparición la semana pasada, más de dos docenas de países de los cinco continentes detectaron casos, en su mayoría importados, aunque Estados Unidos y Australia ya dieron cuenta de infecciones de transmisiones locales.