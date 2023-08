El festival de rock más grande del oeste argentino llega a la Ciudad de Mendoza

Dominrock, el festival más grande del oeste argentino, festeja su quinto aniversario en la Ciudad de Mendoza. Gauchito Club, el Piti Fernández, Caras extrañas (ex La 25) y Viejas locas, encabezarán el encuentro que se realizará en el Gabriela Mistral, el 9 y 10 de septiembre a partir de las 16. ¿Juan Julián? (Bs. As.), Blanc, las representantes femeninas Las Sobrinas de la Tía (Mza.) y Antonella Quevedo (San Luis), completarán el imperdible line up.

Esta nueva edición del Dominrock contará con exhibiciones de skate y BMX. Además, el festival sumará un espacio de food trucks que ofrecerá servicios de gastronomía y bebidas. Entradas aquí.

Dominrock, line up 2023

En el marco de los festejos por su quinto aniversario, el festival se desarrollará durante dos días. El sábado 9 de septiembre será el turno del indie, el pop y los sonidos alternativos. De esta forma, con Gauchito Club como gran cierre, también serán de la partida artistas emergentes de gran proyección como ¿Juan Julián? (Bs. As.), Blanc, Las Sobrinas de la Tía (Mza.) y, desde San Luis, Antonella Quevedo.

La presencia de Gauchito Club será, sin duda, la frutilla del postre no sólo del primer día, sino del Dominrock 2023. La banda mendocina logró imponerse en la escena nacional y desde el 2021 hasta estos días creció meteóricamente. El grupo ya se presentó en dos ocasiones en el Cosquín Rock, este año estuvo en el Lollapalooza Argentina, y en julio pasado agotó dos shows en el Teatro Vorterix (Bs. As.). En un momento de ebullición total, Gauchito volverá a presentarse en su Mendoza natal luego de casi un año, y lo hará en el Teatro Gabriela Mistral.

El domingo 10 de septiembre llegará el turno del rock. Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo en su versión solista, Caras Extrañas y Viejas Locas, se congregarán en el Mistral para agitar el segundo día del festival, en lo que promete ser una de las grandes fiestas del rock and roll en la provincia.

El Piti Fernández llena las salas en cada ciudad que visita. Al Dominrock llega en el mejor momento de su carrera solista. Actualmente, en paralelo a Las Pastillas, se encuentra girando por todo el país junto a su banda Los Irrompibles, en donde presenta su nuevo single “¿Cuál es tu norte?” (adelanto de su tercer disco), y repasa las canciones de sus placas “Conmigo mismo” (2017) y “Caminos bríos” (2022), sumado a algunas reversiones de clásicos del rock argentino.

Por su parte, comandada por dos de sus miembros fundadores, Fachi Crea (bajo) y Abel Meyer (batería), Viejas Locas aterriza en el parque O’Higgins con un show compacto y una lista que repasa sus grandes clásicos, algunos de los cuales ya se convirtieron en himnos de rock nacional.

Finalmente, transformado en el nuevo fenómeno del rock and roll nacional, Caras Extrañas será el plato fuerte de la cita. El grupo nació en 2021 de la mano del ex cantante y líder de La 25, Mauricio “Junior” Lescano, y desde entonces ya realizó recitales multitudinarios en el estadio de Ferro y en festivales como Cosquín Rock y Rock en Baradero. Acompañado por otros ex músicos de La 25, como Heber Vicente en batería, Darío “Rodia” Bruschi en guitarra acústica y Juan “El Niño” Ildarraz en armónica, Junior tocará sus nuevos temas y los grandes hits de su antigua banda.

Cabe destacar que en el marco de los festejos por el quinto aniversario, el Dominrock también se realizará en la comuna de San Luis el viernes 8 de septiembre, y en San Juan, el sábado 9. Una enorme apuesta para una producción independiente que busca sumergirse de lleno en la región.

Anticipadas en venta en Entradaweb.