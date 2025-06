El experto en tecnología Lalo Zanoni en Pilares: "Resistirse a la Inteligencia Artificial es perder el tiempo"

-Sí, estamos entrando en la era de la hiperpersonalización, de la customización total a medida de cada usuario. Entonces, cada uno va a decir, "Bueno, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial?", en términos de qué podemos hacer con las herramientas y qué hacemos con lo que está pasando, culturalmente, socialmente, con las leyes, con la educación, con el periodismo. Me refiero a que el título es provocador, me gusta mover un poquito.

Modo Netflix o información en capítulos

-¿Qué nos podés adelantar?

-Voy a explicar lo que yo llamo "modo Netflix", que es lo que para mí actualmente estamos viviendo. Es cómo generamos la información y cómo la consumimos. Siempre se habló de cómo consumimos, pero ¿Cómo la producimos? Bueno, hoy la producimos en modo Netflix, es decir, un caso policial, el de Cristina condenada, el partido de Messi en la selección, la serie El Eternauta, cualquier noticia real, los consumimos como si fuese ficción, en capítulos, en temporadas, con personajes principales, personajes secundarios, y eso es novedoso. La temporada nueva del Wanda Gate tiene personajes nuevos como L-Gante. Los personajes principales que eran Icardi y Wanda, ahora en la tercera temporada oficializan sus romances y lo vemos como una ficción. ¿Por qué? Porque estamos esperando que los protagonistas comenten, tiren información, nos informen de las novedades con stories de Instagram, tweets, podcasts, chats de WhatsApp filtrados, lo que sea, en cualquier formato.

-Da la sensación de que está todo armado

-Es que los protagonistas comunican como si fuera ficción, es decir, con un guion, con una puesta en escena, las imágenes que publican están armadas, la escena está armada como si fuese una especie de arte de una película, se componen los colores, los muebles, las zapatillas, la pileta, lo que sea que quiero mostrar. Eso es en el caso de Wanda Nara, pero en el caso de la foto de Olivos, por ejemplo, también es lo mismo. Se va entregando la información por cápsulas, que serían los capítulos. Entonces aparecen los memes, que antes no existían y hoy son parte fundamental,y ahora los metamemes, que son los memes de los memes.

-Lo que ocurre con las nuevas generaciones es que, si se informan, lo hacen a través de redes sociales, no de medios tradicionales

La tele para el segmento de 35 años para abajo es solo el soporte para ver fútbol en vivo, para ver YouTube, conectar la PlayStation o para Netflix, por supuesto. Los no tan jóvenes también nos informamos a través de las redes y solamente vamos a los sitios tipo Clarin.com, Infobae, Los Andes, es decir medios validados como marcas, para chequear que eso sea verídico.

ChatGPT, la potente Inteligencia Artificial de la que todos hablan ChatGPT, la potente Inteligencia Artificial de la que todos hablan

La Inteligencia Artificial y los medios de comunicación

-Y en este contexto, ¿Cómo hacemos los medios? Porque además la inteligencia artificial es una herramienta hermosa y formidable, pero también sobrevuela el fantasma de “nos quedamos todos sin trabajo”. Hace unos días leí un titular catastrófico que decía, "En 5 años el 98% de la humanidad va a ser reemplazado por inteligencia artificial en sus puestos de trabajo."

-Sí, yo no sería tan apocalíptico con respecto al futuro del trabajo, pero sí estoy segurísimo es que ya hay cambios, y que también va a haber muchos más, como pasó con internet, lo que pasa es que fueron más graduales. Ahora son más abruptos, por ende, vamos a tener menos tiempo de adaptarnos a lo nuevo. Porque si yo me quedo sin trabajo de un día para el otro, no es lo mismo que saber que en seis meses o un año mi medio me va a echar.

Hoy justo estaba leyendo un artículo del Wall Street Journal que lo voy a mencionar en la charla Pilares, que decía que el tráfico proveniente de Google en los medios más grandes del mundo, cayó entre un 40 y un 60%, un promedio del 50%, en los últimos 6 meses, porque muchísima gente ya no busca más en Google. Si yo antes buscaba “Cristina”, y el primer link era de Los Andes o de Clarín o de Infobae o del New York Times, entraba para ver esa noticia, hoy ya no va a pasar eso.

-Eso no tiene que ver con que muchos medios patrocinan para estar en los primeros lugares?

-No solamente. Justamente no los medios más creíbles. Tiene que ver exclusivamente por el cambio de paradigma y cultural de cómo buscamos la información ahora con inteligencia artificial. Yo hace meses que tengo ChatGPT pago y me informo exclusivamente a través del ChatGPT. ¿Cómo? Buscando. Me hice como una especie de GPT propio que se llama "Noticias de IA". Todas las mañanas entro y pongo en el prompt "Noticias IA", activa ese GPT y me trae las principales noticias del día o de ayer o de anteayer, de los últimos días, de inteligencia artificial, en el mundo, en Argentina y en Latinoamérica, separadas por importancia, me pone el título y me pone dos líneas, abajo el link del medio. Si quiero entro, si no quiero no. Entonces, si me interesa, digo, "Ah, a ver, esto me interesa", entro, me fijo en el medio de qué día es, porque por ahí a veces se equivoca y me manda cosas de hace dos meses. Después de 30 años, 25 años de uso fuerte de Google, es un cambio de paradigma.

-Muchos profesionales están un poco resistentes al uso del ChatGPT, en el periodismo también, sobre todo porque a veces la plataforma delira

-Hay dos temas, el primero, la resistencia del periodismo o de los periodistas es histórica. La viví cuando nació internet y yo empezaba en el periodismo. Siempre cuento la anécdota: entré a una redacción y yo era el chico de internet, digamos, tenía 20 años y todavía había señores grandes, periodistas de la vieja escuela que fumaban arriba de su máquina de escribir en las redacciones y me decían, "Pibe, vení, búscame un dato de Michael Jordan", porque ellos no tenían ni computadora y se resistían al Word. La resistencia puede ser de los periodistas, pero no puede ser de los medios porque es perder tiempo. ¿Cuánta enseñanza nos dejó para el periodismo que los medios se resistan a la web, a internet, al sitio web? Perdimos una década y obviamente que nos ganó Google, nos ganó Facebook. Esta vez con inteligencia artificial hay una nueva oportunidad. Si queremos perder otra década más y seguir perdiendo más y más y más, okay, perdámosla, pero yo lo que digo es, no tiene sentido porque el avance de la tecnología es de la sociedad, no de los medios.¿Ganaron los taxis o Uber? ¿Ganó Netflix o Blockbuster? Y así te puedo enumerar miles porque la tecnología va a ganar siempre, porque cumple con tres requisitos.

-¿Cuáles?

-Que algo se pueda hacer de forma más simple, más rápido y más barato ¿Por qué vos usarías algo más difícil, más caro y más lento?

Inteligencia artificial cansancio teléfonos móviles celulares La Inteligencia artificial ha comenzado a abrumar a los usuarios que no confían en ella ni vean ventajas sustanciales.

Quién es Lalo Zanoni y por qué es importante ir a su charla

Zanoni es periodista y consultor de tecnología y comunicación. Se dedica a analizar los nuevos medios y redes sociales desde hace 20 años. Autor de 5 libros sobre medios y tecnología. El último es “Las máquinas no pueden soñar” sobre IA (2018).

Columnista permanente en Newsweek, Infobae, Clarín, revista VIVA y Reporte Publicidad, entre otros medios.

Speaker en eventos locales e internacionales. Brinda talleres y capacitaciones de IA generativa y comunicación digital para distintas industrias.

Fundador en 2005 de tercerclick, la primera agencia de Social Media en la Argentina. Trabajó en la comunicación digital de marcas como adidas, Pepsi, McDonalds, MTV, Nike, Movistar, Samsung y Heineken, entre otras.