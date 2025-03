El tiempo se ha convertido en el principal enemigo de Alberto “Tito” Angulo (34) , de su esposa Yésica Ferreyra (33) y de sus 4 hijos . Y es que el desalojo de esta familia del lote donde viven en Lavalle es inminente. Porque todo parece indicar que la familia fue estafada por dos personas -padre e hijo-, quienes se presentaron como los dueños de un terreno . Y aunque Araujo y Ferreyra adquirieron una parcela de 1.500 metros que ofrecían los timadores, no está claro su estos dos hombres tienen ninguna vinculación con estas tierras (todo parece indicar que no).

Abel Pintos El drama de quienes viven en las tierras que compró Abel Pintos en Mendoza: los estafaron y no tienen dónde ir Web

"Hace unos días le escribí a Marcelo (González, socio de Abel Pintos y uno de los dueños de las tierras) para preguntarle por la posibilidad de quedarnos a vivir en el lugar, al menos en un rincón y donde no molestemos. Pero me dijo que lamentablemente no iba a ser posible. Nos dijo que, quizás a futuro nos tendría en cuenta para darnos trabajo si llegaban a necesitar, pero que teníamos que irnos", repasa Angulo a Los Andes.