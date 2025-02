El día que el Papa Francisco se quiso casar con su vecina y no pudo: "Si no me caso con vos..."

Durante su infancia, el Sumo Pontífice, tuvo una vida como la de cualquier otro , pero siempre priorizando la fe que sus padres le enseñaron. No obstante, nunca se planteó la idea de seguir un camino como el que tiene hace más de 60 años.

El Papa Francisco quisó casarse antes de ser cura, pero no pudo y cumplió su promesa.

En una de las cartas, Bergoglio le hizo una propuesta matrimonio a Damonte y fue tajante en su pedido: "Si no me caso con vos, me hago cura". La familia de la joven (ambos tenían 12 años) rechazó el vínculo y le prohibieron continuar el contacto con él. Por este motivo, su vínculo se disolvió tiempo después.