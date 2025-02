"Llegué ayer (lunes) a Ferrer, en el Norte de la Provincia de Buenos Aires. Es el nuevo destino al que me asignaron. Y aquí voy a acompañar a la pastoral escolar de una escuela salesiana. Porque durante la segunda mitad del año me voy a trasladar a Roma para estudiar Teología Bíblica en la Universidad Gregoriana, perteneciente a los Jesuitas", describe Lucas , quien fue despedido con mucho cariño por los vecinos de Rodeo del Medio. Y quien, además, le dedicó una emotiva payada de despedida al barrio.

Cura futbolero, "cábala" y en el corazón de los maipucinos

Aunque nació en Tucumán, tras ordenarse como sacerdote (hito que tuvo lugar en el templo de Don Bosco de la Ciudad de Mendoza, en 2012), Lucas inició su vida "nómade". Primero pasó 3 años en Don Bosco del centro mendocino, luego fue asignado a Misiones, posteriormente a Córdoba, hasta que regresó a Mendoza en febrero de 2010. Y allí permaneció hasta este lunes, 3 de febrero, aunque en la iglesia de María Auxiliadora (en Rodeo del Medio).

Lucas Vilte cura cábala mundial 2022 a.jpg El "cura cábala", viral en Qatar 2022, dejó Mendoza: nuevo destino, futuro en Roma y la payada de despedida. Foto: gentileza Lucas Vilte

"Seis años es lo que dura el período de un párroco en las iglesias de Argentina. Por eso yo ahora cumplí los 6 años en Rodeo del Medio y me asignaron en una escuela agrotécnica salesiana en Ferrer, Provincia de Buenos Aires", resume el joven religioso, quien se trasladó a su nuevo destino en una camioneta de la escuela que llegó a Mendoza para buscarlo.

Así como todo el pueblo salió a festejar con él los triunfos de la Celeste y Blanca en 2022, a fines de enero pasado la comunidad de Rodeo del Medio volvió a buscarlo en multitud a la iglesia. Aunque esta vez para darle una emotiva despedida, y -de paso- agradecer su presencia y participación comunitaria durante los últimos 6 años.

"La despedida en Mendoza fue muy emotiva, muy sentida, con mensajes de niños, jóvenes y familias. ¡Y todavía los sigo recibiendo! Aún no puedo procesar todo el cariño recibido, con cartitas y sobres hechos por los propios chicos", resume Lucas Vilte, quien resume en los adjetivos "feliz" y "agradecido" sus sensaciones.

Uno más de La Scaloneta

El cura Lucas Vilte es futbolero desde siempre. Hincha de San Lorenzo de Almagro, en sus dos pasos por Mendoza dejó su huella en las canchas de fútbol (sobre todo, en la de Don Bosco). Por eso, como futbolero de ley, no solo que no se perdió ningún partido de la Selección Argentina que terminaría consagrándose en Qatar 2022, sino que asumió sin chistar su rol de cábala luego de los triunfos argentinos.

Según enumera Lucas, entre lo más lindo que se lleva de Mendoza, sobresale el cariño de la gente, la fe y la alegría de compartir y celebrar la vida. Pero no deja afuera su "protagonismo" como cábala, que describe como "algo extra, repleto de cariño". ¡Si hasta tuvo que aprender a lidiar con la fama y acostumbrarse a que le pidieran fotos todo el tiempo!

"Para el mundial del año que viene voy a estar en Italia. Ya voy a ver qué hago para mantener la cábala", agrega, siempre sonriente.

Como buen futbolero, además, ya ha elegido el equipo italiano con el que simpatizará. "Juventus significa Juventud. Y se suma a que fue un equipo que fue fundado 50 años después de que se fundara el oratorio de Don Bosco. El otro día estaba leyendo y descubrí que la Juve fue fundada por chicos que iban a ese oratorio, por lo que ya tengo decidido cuál será mi equipo en Italia", sigue Lucas.

Próxima estación: Roma

Si bien su presente está en Ferrer, Lucas Vilte ya empezó a prepararse para su estadía en Italia. Aquí en Argentina completó la licenciatura en Teología Dogmática (estudio en Córdoba y se recibió en diciembre), mientras que en Roma completará los casi 3 años para terminar la Licenciatura en Teología Bíblica.

De cara a su próximo traslado a Italia -durante la segunda mitad del 2025-, el religioso ya comenzó con los preparativos.

"Ya empecé a estudiar un poco más la lengua, aunque algo de conocimiento tenía, ya que la congregación Don Bosco es italiana. Además, tengo que empezar a preparar los papeles para rendir un examen y a conseguir material en griego y en hebreo, ya que voy a estudiar la biblia en sus idiomas originales", describe el cura.

Y sabe que luego será el momento de regresa a Argentina, aunque ya habrá tiempo para pensar en ello.

Payada: Mi despedida de Rodeo del Medio

A modo de despedida y de agradecimiento a la comunidad de Rodeo del Medio y mendocina, y como una manera original de agradecer todo lo recorrido juntos, el cura Lucas Vilte compuso un poema en forma de payada. Y lo compartió con la comunidad durante la última Navidad.

Mi despedida de Rodeo del Medio (Payada)

En la tierra de Mendoza,

por el fuego que he sentido

en el amor recibido

de sus personas hermosas,

el corazón me rebosa

repleto de sentimientos

con los hermosos momentos;

ternura y felicidad,

también desdicha, es verdad,

les cuento mis pensamientos.

Comienzo por el principio:

cura párroco nuevito

bien tucumano, lo admito.

Hallé el mejor beneficio

celebrando el sacrificio

más sublime e imponente

de Jesús para su gente.

Acompañé en el camino

cada misa con buen vino,

y pan blanco, simplemente.

La parroquia, nuestra Iglesia

de gracias y de pecados,

porque así fuimos creados.

La que nunca se anestesia

lo que el mundo nunca aprecia

como el buen samaritano

que al herido dio la mano

y sin fijarse en su raza

lo llevó hasta una casa

sin siquiera ser cristiano.

Eso lo cuento con culpa

porque cuesta compartir

mis pecados y al partir

por si alguno me pregunta

quiero pedir mis disculpas.

El Dios bondadoso y bueno

arranca el mal y el veneno.

Cuando pongo en la balanza

gana siempre la esperanza

porque su amor te hace pleno.

Me fijé en grandes modelos

Don Bosco, en primer lugar

pero no quiero quedar

sin hablarles de un abuelo

que busca siempre en el cielo

no en teorías de pizarras;

sufriendo lo que desgarra

en el pobre y el hambriento

del Espíritu y del viento:

¡Gracias Padre Oreste Barra!

Niños, jóvenes les digo

aprovechen a sus padres

no les grites, no les ladres,

porque busca el enemigo

dividir a los amigos.

Aunque te parezca extraño

te van a “dar con un caño”,

cuando faltes el respeto

cuando no te quedes quieto

previniéndote de engaños.

Lo que cuento en el poema

es para vos, amigo mío,

cuando estés en el vacío:

no le creas al sistema,

solamente trae problema

y quiere que no despiertes

al Amor que te hace fuerte

tu familia, tus hermanos

que no te cierran las manos

y nunca quieren tu muerte.

Para Italia y pa'l camino

llevo una rica bebida,

que probé y es muy querida

por todos los mendocinos.

¿Ya adivinó?... Es el vino.

De las uvas cosechadas

para todas las juntadas

de familias con amigos

convirtiéndose en abrigo

por historias recordadas.

Me despido de esta casa

de los chicos, de los patios

porque son buenos los cambios.

Cambia el hombre peregrino

hacia el Cielo, su destino.

Pero no cambia jamás

el amor -ya lo verás

de María Auxiliadora,

la Señora y la autora

del milagro de Caná.

Aprovechá con el tiempo

el gran amor de María,

nuestra Madre y nuestra guía

enseñando con su ejemplo

que no sólo en el templo

está Ella; al contrario,

en el más bello Santuario:

tu interior lleno de luz

cuando cargas con tu cruz

y en tus manos, el rosario.

Déjenme que los abrace

con un cálido saludo

en Cristo Jesús desnudo:

el mismo que en la cruz yace,

hoy en un pesebre nace.

Luz en la oscuridad

silencio la humanidad,

viene nuestro Salvador.

Les deseo con amor

una ¡Feliz Navidad!