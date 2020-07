El Comedor Pancitas Llenas pide ayuda para alimentar a 260 personas

Siempre en medio del caos hay esperanza. En Mendoza hay ejemplos concretos de que así es. Uno de ellos es la gente del Comedor Pancitas Llenas, que vienen desde hace años alimentando a las familias que más lo necesitan. Ahora, por la crisis económica que está causando la cuarentena, necesitan de la ayuda aquellos que puedan donar algunas cosas para seguir preparando sus viandas.

Los días martes, jueves y sábados el Pancitas Llenas, ubicado en Luzuriaga, Maipú, le da de comer a unas 35 familias. “Antes le dábamos a unas 200 personas y ahora, con la pandemia, se nos han sumado más, estamos entregando unas 260 viandas por día. Hay familias y también hacemos un menú especial para una persona diabética y otra celíaca”, aseguró Soledad Lencinas, encargada del comedor y merendero.

Las personas esperando por su vianda. Hoy, unas sabrosas lentejas hechas por las chicas del Pancitas Llenas.

Lo que necesitan

Si bien entre las cosas que precisan hasta está el dinero que les hace falta para comprar las garrafas que usan para cocinar, a Soledad no le gusta pedir plata. “Los que quieran colaborar, se pueden acercar cualquier día porque yo vivo acá (la dirección es Rawson 2.596 de Luzuriaga, Maipú). Necesitamos garrafas pero yo no acostumbro a recibir dinero así que pueden venir y les doy el envase para que me la llenen. Además, nos vendría bien leche, ropa de abrigo, ahora con el día del niño, juguetes”, enumeró la solidaria mujer.

Así, mientras cocinaba unas lentejas para el almuerzo de este jueves, Soledad hizo un pequeño video invitando a la gente a colaborar. Se la escucha presentando a sus compañeras Cintia Giménez, Roxana Nuñez, Noelia Capellosa y Belén Pereira al tiempo que dice “queríamos pedirles ayuda, la verdad es que estamos bastantes complicadas. Con el tema pandemia se han sumado muchas familias y estamos necesitando colaboraciones. Todo lo que nos puedan donar, es bienvenido”, se escucha la voz de Soledad mientras el resto de las chicas pela las verduras para el rico guiso del día.

Para quienes deseen colaborar

Teléfonos de contacto