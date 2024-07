Al merendero y comedor Niño Dios asisten cada martes y jueves más de 300 familias en búsqueda de un plato de comida. De hecho, es uno de los tantos espacios comunitarios que está preparando una celebración solidaria para el Día del Niño el próximo 27 de agosto.

Por esto mismo es que el robo de la mercadería que tenían almacenada en el lugar -ocurrido durante la madrugada de hoy y que quedó registrado por las cámaras de seguridad- se convierte en una noticia por demás triste y dolorosa.

Robó en un merendero la comida de 300 familias: “Esa misma tarde había ido a pedir comida”.Foto: Captura Video

“Nunca creí que nos iba a pasar a nosotros, ¡si somos un comedor que ayuda a la gente, a más de 300 familias!”, cuenta Juan, con dejos de incredulidad en sus palabras y su tono de voz. De hecho, uno de los ladrones que llegó a llevarse la mercadería -fueron dos y no llegaron a recuperar todo lo tomado- había asistido esa tarde al lugar en búsqueda de una ración de alimento.

“Cuando sonó la alarma, salí corriendo para intentar atraparlo. Y vi que uno de ellos salía corriendo hacia un descampado. Me di cuenta que no estaba armado porque salió corriendo a esconderse, entonces lo seguí”, repasa el responsable del comedor, Juan Villegas, quien agrega que el robo tuvo cerca de las 3 de hoy. Y quedó grabado.

“Cuando lo alcancé, me dijo que se había llevado la mercadería porque tenía hambre y estaba desnutrido”, agrega Juan. Pero no tardó en reconocerlo. “Me di cuenta que esa misma tarde noche había ido a buscar comida, y le dije: ‘Si sabés que te voy a dar comida, ¿por qué no me pedís en vez de venir a robar?’”, agrega el hombre.

VOLVER A EMPEZAR

Hace unas semanas, Juan y su esposa -responsables de ese comedor y de otro merendero en la zona más céntrica de Las Heras- instalaron alarmas y cámaras en el lugar. Según el mismo aclara, lo hizo por el lugar cada vez es más zona roja.

Cerca de las 3 de este miércoles,el matrimonio se despertó sobresaltado porque se disparó la alarma. Desde hace algún tiempo, uno de los salones del comedor (o futuros salones) está en construcción. Y fue justamente por allí por donde ingresaron los ladrones, previo a romper una ventana (lo que activó la alarma).

Sin pensarlo dos veces, y tomando un cuchillo de la cocina -por las dudas-, Juan salió corriendo hacia el lugar donde se había activado el sensor. Fue en ese momento cuando vio a un hombre joven que huía corriendo hacia el descampado.

Hasta allí lo siguió Villegas, quien vio donde llegó a esconderse. Y, cuando fue a su encuentro, lo encontró asustado y con las explicaciones de que estaba robando porque tenía hambre. Junto a este joven solo estaba la mitad del botín, por lo que creen que el segundo ladrón se quedó con el resto de la mercadería.

En total, al comedor y merendero Niño Dios les robaron 8 paquetones de fideos, 4 de harina, cajas de té y de yerbeado, azúcar. Al lado del salón en construcción, además, encontraron una sábana esturada, por lo que Juan Villegas cree que allí pensaban depositar todo lo robado para llevarlo envuelto.

AYUDA, SE NECESITA

“Esta situación nos da muchas ganas de tirar la toalla y de bajar los brazos. Pero después pensamos que no pueden pagar todos los platos rotos de uno o algunos. Entonces vamos a seguir adelante, más que nunca”, destaca con una mezcla de optimismo, y también dejos de resignación, Juan Villegas, responsable del merendero y comedor Niño Dios (que sufrió el robo esta madrugada).

Para poder asistir a las familias que irán a buscar comida mañana, jueves, recurren a la solidaridad de la comunidad. Y piden ayuda en forma de mercadería como la robada (fideos, harina, té, yerbeado y azúcar) o, para quienes puedan, donaciones de dinero vía Mercado Pago a comedordedios.mp .

Quienes deseen comunicarse para ayudar al comedor, pueden contactar a Juan al 2615966938.

