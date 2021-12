Efraín, el nene qom que emocionó al país años atrás, ahora terminó el secundario a base de esfuerzo y es abanderado

La Argentina descubrió en 2016 que un nene qom con todas las de perder, pudo finalizar la escuela primaria e incluso ser el abanderado de ese año escolar. Esa historia se viralizó luego de que una foto en la que el nene recibía el diploma junto a su abuelo, ambos llorando, recorriera todas las redes sociales y portales informativos.

Efraín vive en la comunidad Qom de Pampa del Indio, en Chaco, y ya hace cinco años relataba que era muy difícil alcanzar la meta de la culminación de los estudios iniciales debido a las múltiples carencias que afrontan. Sin embargo, el pequeño perseveró y conquistó su sueño.

Efraín fue abanderado de la primaria y de la secundaria. Con mucho esfuerzo, logró terminar los estudios de nivel medio.

Años después, la historia se repite aunque los factores que obstaculizaron el aprendizaje del chico, fueron aumentando. Hoy con 17 años el chico qom volvió a ser noticia porque pudo conseguir otro ´título´ más: finalizó la escuela secundaria y su abuelo estuvo allí para abrazarlo y emocionarse junto a él.

“Estoy muy contento. Acá en el campo las cosas no son fáciles. Las distancias y estar sin señal en el teléfono complican mucho”, aseguró el chico a TN. Y la pandemia y la falta de conectividad tornaron todo casi imposible.

“No me sacaron tantas fotos como cuando terminé la primaria. Esa vez fue como ser famoso por unos días, ¿no? Ahora hubo gente que me llamó y me felicitó”, relató. En tanto su abuelo, Ángel, confesó que “Estoy muy contento. Efraín siempre estudió mucho”.

A la hora de relatar las dificultades que debió sortear en su vida como estudiante, el adolescente reconoció que una de las cosas más difíciles estuvo durante la pandemia por la falta de conectividad: “Una vez por semana, los profesores nos dejaban la tarea en la escuela. Teníamos que ir a buscarla y, después, entregarla. Acá en el campo casi no llegó el coronavirus, pero en el pueblo (Pampa del Indio) sí. El mayor problema siempre es que no hay señal y no funciona el WhatsApp”.

“Por suerte, mi abuela Herminia me pudo regalar una moto con lo que fue ahorrando de su pensión, así que dejé de ir caminando a clases”, contó emocionado.