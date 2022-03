Distinguen en la Legislatura al café céntrico que se destaca por su inclusión laboral

Las acciones que se piensan en beneficio de los demás, y más allá de cualquier interés económico o personal, son a veces las que cambian la vida de las personas. Y algunas veces esas acciones reciben el reconocimiento social y, a veces, el institucional.

Eso acaba de suceder con el céntrico Café Posible, que fue declarado “de interés”, en la Cámara de Diputados de la Provincia, por iniciativa de la diputada Josefina Canale (PDP), por su importante tarea social e inclusiva. El emprendimiento, ubicado en calle Espejo 188 de la Ciudad de Mendoza, ofrece puestos de trabajo a personas con discapacidad y también brinda un servicio de cafetería bar accesible a todas las personas.

El ya reconocido café abrió sus puertas el 15 de diciembre del año 2021, como el primer bar-café inclusivo de la ciudad de Mendoza, ya que es principalmente atendido por personas con discapacidad.

Quien está al frente del emprendimiento es Juan Matías Arnulphi, pero a la vez está acompañado por el área de Inclusión y Accesibilidad de la Municipalidad de Capital.

El propietario y creador del café expresó: “Agradezco este reconocimiento, a todo el equipo que me acompaña y a la gente que nos apoya y que es parte de esta ola de inclusión que creemos que ha llegado para quedarse”.

El momento en que la legisladora Josefina Canale le entrega la distinción a los encargados del café inclusivo.

“Realmente es posible poder incluir a personas con discapacidad, que puedan tener su independencia económica, que es lo principal, que tengan su rutina, y que se rompa un poco esa barrera que tantos años hemos tenido en Mendoza, en el país y en el mundo, donde creemos que si tenemos en la familia una persona con discapacidad vamos a tener un problema. Invito a todas las personas que quieran sumarse a Café Posible, que se sumen”, destacó Arnulphi.

El impulsor del proyecto anticipó que en pocos días más estarán abriendo el segundo local en Rivadavia 38, de Ciudad, y próximamente también en Chacras de Coria, en calle Italia.

Presente en el acto de reconocimiento, Juan Francisco –uno de los trabajadores del café– sostuvo que “hace poco que trabajo allí, gracias a Juan Matías. Es una nueva oportunidad que me han dado y hay que aprovecharla. Sería algo que tendríamos que aprender todos, las personas con discapacidad y aquellas que no la tienen, que sería bueno que no pierdan esa capacidad de dar posibilidades y que se pueda seguir llevando adelante este proyecto. Que se sigan abriendo nuevas puertas y nuevos caminos para todos”.

Oportunidades

Arnulphi, al hablar de su emprendimiento, contó la inspiración de Café Posible: “Mi hijo Valentino, de 6 años, tiene autismo, y se me ocurrió armar un proyecto donde el día de mañana él pueda tener una salida laboral y la misma igualdad de posibilidades que tenemos todos”.

Y agregó: “Se buscó un local visible, céntrico, porque el objetivo que persigue Café Posible es precisamente visibilizar y normalizar a las personas con discapacidad y que todo el mundo entienda que es posible trabajar”.

En esta primera sucursal de calle Espejo, el café cuenta con cinco empleados y se espera que, en la segunda, de calle Rivadavia, se dé empleo a otras ocho personas. “Los empleados que tenemos actualmente hacen todas las tareas que conlleva una cafetería, desde la apertura, el jugo exprimido, los sándwiches, servir mesas, atender, limpiar, llevar las cuentas, reciben órdenes, cumplen horario. Se mandan sus macanas también (risas), pero la verdad que es un trabajo muy gratificante”, contó.

“La sociedad mendocina ha apoyado este proyecto y lo ha hecho de manera muy rápida, y estos reconocimientos son muy importantes, porque nos marcan que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Esperamos que Mendoza realmente cambie y que la inclusión realmente no sea solamente una utopía, sino algo real”, expresó esperanzado el propietario.

Canale, impulsora del reconocimiento, recalcó: “A través de esta idea se brinda una oportunidad real de inclusión a personas con diferentes discapacidades y además en el Café Posible se ofrece una atención inclusiva a todos los clientes, teniendo en disponibilidad cartas con pictogramas, en braille y el manejo de lenguaje de señas”.

La legisladora también señaló que “hoy las personas con discapacidad están muy activas en la sociedad”. Sin embargo, recordó a que “las tasas de empleo para este grupo son bajas y sigue habiendo muchos obstáculos para poder trabajar”.

Asimismo, la diputada destacó que: “Las personas con discapacidad que logran ingresar al sistema laboral formal encuentran satisfacción en su situación laboral, se sienten útiles y productivas, mejoran su calidad de vida, ayudan en la economía del hogar, cambian su rutina y mejoran su estado de ánimo”.