Día de los Enamorados: qué significa que tu pareja no te regale nada, según la psicología

Llegó San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados , fecha en la que millones de personas sorprenden a sus parejas con regalos de todo tipo. Sin embargo, hay quienes prefieren no regalarle nada y, para la psicología, esta elección tiene diversos significados.

Las personas manifiestan y reciben amor de distintas maneras. Si tu pareja no te regala nada, podría ser porque no los ve como una muestra de afecto y prefiere demostrarlo a través de gestos cotidianos . Si tu pareja sabe que para vos es importante recibir un detalle y aún así lo ignora, esto podría reflejar una falta de empatía o interés en tus emociones.

El cable se llena de enamorados Día de los Enamorados.

En algunas parejas, la falta de un regalo podría ser una señal de que la relación perdió el encanto o que uno de los dos está menos involucrado en sus emociones. Puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la dinámica de la pareja. El hecho de que tu pareja no te haga regalos no quiere decir que no te ame, sino que puede ser una costumbre por su crianza o una manifestación de sus gustos personales, según detalló el portal Psicología Online.