Defensa puso en marcha la "Operación Presidente Julio Argentino Roca" en la frontera norte

El Ministerio de Defensa oficializó este jueves el inicio de la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, un despliegue militar que contempla la presencia de personal y medios de las Fuerzas Armadas en zonas de seguridad de fronteras del norte y noreste del país. La acción se extenderá desde el 27 de agosto hasta el 15 de diciembre de 2025.

La medida quedó establecida en la Resolución 727/2025, publicada en el Boletín Oficial, como continuidad de la resolución 347/25 que había fijado el marco operativo y las reglas de empeñamiento para este tipo de misiones.

En una primera etapa, la operación se focalizará en la provincia de Salta, dentro del área delimitada como zona de seguridad de fronteras, aunque se prevé su ampliación a otras jurisdicciones del norte y noreste. La coordinación de los espacios geográficos estará a cargo de una mesa interministerial integrada por Defensa y el Ministerio de Seguridad Nacional.

El objetivo central es reforzar la vigilancia y el control en zonas no urbanas ni habilitadas como pasos fronterizos, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva de Política de Defensa Nacional y la Directiva Estratégica Militar del Estado Mayor Conjunto. Además, se prevé que la operación contribuya a la demarcación de límites internacionales.

El despliegue militar se articulará con fuerzas de seguridad federales y provinciales, bajo la coordinación del Comando Conjunto Subordinado Zona de Frontera 1/25. Paralelamente, se pondrá en marcha un sistema de registro de información y actividades, administrado por el Estado Mayor Conjunto y la Dirección Nacional de Planeamiento y Estrategia para la Defensa, para evaluar el cumplimiento de los objetivos.