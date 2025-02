Convocan a un misa en Plaza Constitución por el papa Francisco: García Cuerva encabezará la oración

"A Bergoglio muchas veces los argentinos no lo hemos dejado ser Francisco" , sostuvo el arzobispo en declaraciones al programa "Cristina sin vueltas", que conduce Cristina Pérez por Radio Rivadavia.

Papa Francisco pasó una noche "tranquila" luego de ser hospitalizado por una bronquitis El papa Francisco tuvo una "crisis respiratoria asmática prolongada".

"En estos días pudimos recuperar la imagen del Papa como padre de todos. En este contexto lo más importante es acompañarlo con nuestra oración", indicó el arzobispo antes de la misa de este lunes.

Además, expresó: "En un mundo asfixiado por las guerras, Francisco ha sido una bocanada de oxígeno. Francisco siempre fue un hombre que nos convocó a la fraternidad universal".

¿Por qué el papa Francisco no visitó Argentina?

“Lo planteó en algunos momentos. Él tenía prevista la posibilidad de viajar a la Argentina, creo que en dos ocasiones en su pontificado. Sucedieron hechos que iban más allá de su persona que tenían que ver con lo que había de elecciones o no en otros países. Eso es lo que él explicó. A mi también me hubiera encantado que venga, hubiera sido hermoso, pero no se dio”, concluyó el arzobispo García Cuerva.