Confirman que el fentanilo hallado en la casa del enfermero fallecido pertenecía al laboratorio HLB Pharma

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 confirmó este miércoles que las tres ampollas cerradas de fentanilo encontradas en el departamento del enfermero fallecido, Eduardo Bentancourt, corresponden al laboratorio HLB Pharma S.A. del empresario Ariel García Furfaro, procesado en la causa por el opioide adulterado.

Qué reveló la autopsia de enfermero hallado muerto en Palermo rodeado de Propofol y Fentanilo

Quién era el enfermero que fue hallado sin vida en Palermo junto a ampollas de fentanilo

A través de un comunicado oficial difundido en el portal Fiscales, el fiscal Carlos Vasser indicó que las dosis pertenecen al certificado N.º 53.100, el cual ya no se puede elaborar más tras la prohibición de la ANMAT, al tiempo que presentaban fecha de vencimiento “en marzo de 2026”.

En este sentido, los investigadores constataron que dos de las ampollas forman parte del lote N°31.077 y la restante del N°31.074, motivo por el que se contactaron con la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, donde tramita el expediente por las 111 muertes derivadas del fentanilo contaminado , para determinar los orígenes.

“En cuanto a la ampolla de fentanilo hallada abierta y con restos de sustancia en su interior, pertenece al laboratorio Celtyc y no a HLB Pharma Group. El contenido de esa ampolla aún se encuentra bajo estudio pericial”, indicaron las autoridades tras el operativo realizado en el edificio de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400 del barrio porteño de Palermo .

El laboratorio HLB Pharma fue clausurado por confirmarse la distribución de fentanilo contaminado

La autopsia reveló que el enfermero de 44 años falleció como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”. La necropsia indicó que el cadáver tenía venopunción con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho. No se detectaron indicios de defensa.

El caso del enfermero muerto en Palermo

El viernes 3 de abril por la tarde, Eduardo Bentancourt de 44 años fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo. En la escena se encontraron al menos 112 ampollas de diferentes drogas, entre ellas, Fentanilo y Propofol.

Las autoridades analizan una posible vinculación del caso con las fiestas “Propofest” , causa en la que dos médicos están imputados tras el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar

Eduardo Betancourt- enfermero Eduardo Bentancourt, el enfermero hallado sin vida en su departamento en Palermo.

Fentanilo contaminado

El empresario Ariel García Furfaro se encuentra procesado al ser considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar el fallecimiento de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta" en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

ariel garcía furfaro Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, imputado por las muertes de pacientes tras el consumo de fentanilo contaminado.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito al que accedió NA.