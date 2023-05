¿Cómo se escribe: sandwich, sándwich o sánguche? La RAE nos da la respuesta

Son muchas, por no decir muchísmas, las palabras de lenguas ajenas al español que hemos incorporado a nuestro idioma, y lo seguimos haciendo. Uno de estos términos, proveniente del inglés, es “sandwich”, que se refiere a una comida compuesta por dos rebanadas de pan con relleno. Sin embargo, hay cierta confusión acerca de la forma correcta de escribir esta palabra en español. ¿Se escribe “sandwich”, “sándwich” o “sánguche”? En este artículo, analizaremos lo que dicen las normas y recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) y de Fundéu sobre este tema.

En primer lugar, cabe destacar que la forma más adecuada de escribir esta palabra en español es “sándwich”. La RAE así lo recomienda en su Diccionario de la lengua española, donde la palabra aparece escrita con tilde en la “a”. Según la RAE, la tilde se coloca para respetar la acentuación original del término en inglés, que se pronuncia justamente con esa acentuación en la primera sílaba.

No obstante, es frecuente encontrar la palabra escrita de forma incorrecta como “sandwich” o “sánguche”. En el caso de la primera forma, es una simple traslación del término en inglés que no respeta la acentuación en nuestro idioma (dado que no hay tildes en el inglés). Por otro lado, la forma “sánguche” es una variante utilizada en algunos países de América Latina, como Argentina y Uruguay, que ha sido aceptada por la RAE, aunque se considera menos adecuada que la forma “sándwich”.

Algunos ejemplos de escritura incorrecta que se pueden encontrar en textos o publicaciones son: “sandwich”, “sandwiche”, “sándwitch”, “sándwiche” o “sángwuche”. Aunque usted no lo crea.

La historia del también llamado “emparedado”

El sándwich, una comida que ha sido disfrutada por muchas personas durante siglos, tiene una historia interesante que se remonta al siglo XVIII.

El conde de Sandwich, quien le terminó dando el nombre a una de las comidas más populares, y que en algunos países de habla hispana se denomina también bocadillo o emparedado.

Se dice que John Montagu, IV conde de Sandwich, un aristócrata inglés del siglo XVIII, no fue el inventor del sándwich, sino que le dio su nombre debido a su amor por este tipo de comida. Montagu era un jugador empedernido de cartas, y para no tener que interrumpir sus partidas para comer, pidió a su cocinero que pusiera carne entre dos rebanadas de pan para que pudiera comer mientras seguía jugando. A este bocadillo o emparedado se le puso el nombre de sándwich en honor al conde.

Aunque el sándwich originalmente se inventó para ser comido con una sola mano, hoy en día existen algunos tipos que requieren cubiertos o ambas manos. En algunos países, es común usar cubiertos para comerlos.