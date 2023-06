Cómo fue el estreno de la boleta única en Mendoza

La jornada electoral de las primeras PASO a nivel provincial con boleta única papel han transcurrido con tranquilidad y buen clima. Si bien en las escuelas sostienen que alrededor de la mitad de los votantes tiene dudas sobre cómo usar el nuevo instrumento, las estrategias estaban aceitadas allí para recibirlos y explicarles cómo hacer. Paredes empapeladas con boletas grandes y bancos con estas mismas frente al ingreso a las aulas hacía difícil que quien no hubiera visto antes una llegara al cuarto “oscuro” sin ese primer encuentro. Se implementó un equipo de ayudantes al ciudadano en las escuelas, personal de cada establecimiento, que asesoró a quien necesito e incluso ayudó en cualquier otra necesidad.

Pero luego, dentro del aula, las autoridades de mesa ofrecieron una explicación por si acaso y para ello usan de modelo otra nueva imagen agrandada de la boleta.

“Es rápido para el votante, en general parece que vienen con el voto decidido”, comentó. Hugo Oyola, vicepresidente de la mesa 857 del colegio Rafael Obligado de Guaymallén y devenido presidente ante la ausencia de éste. Es que en algunos casos hubo demoras en la conformación de las mesas por algunas ausencias pero cerca de las 9, según la Junta Electoral, estaban casi todas en funcionamiento.

Elecciones provinciales PASO 2023 en la provincia de Mendoza. En la Escuela Belgrano de Godoy Cruz, Los votantes ingresaban para votar en una mañana electoral tranquila pero fría. Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Soy docente, estoy acostumbrado a esto y trabajar con papeles”, agregó Hugo bien predispuesto. Es que en general en las escuelas hubo buen clima y agilidad en los procesos y los votantes muy frecuentemente destacaron la buena predisposición de las autoridades que les tocaron en suerte.

Así, en los departamentos que estrenaron el proceso no tuvieron mayores complicaciones que en los 7 que ya lo habían usado en las PASO desdobladas del 30 de abril en las que eligieron candidatos a intendentes y concejales. Esta vez a nivel provincial se votó estos en los restantes y candidatos a la gobernación y cargos legislativos en todo el territorio.

El frío

“Divino, muy rápido todo y las autoridades de mesa, de primera, habré demorado en total unos 7 minutos desde que llegué”, contó Marcela tras emitir su voto. Es más o menos lo que estimó la mayoría desde que ingresó hasta que salió de la escuela, solo en algunas mesas hubo algo de fila tras media mañana.

Es que la gente que asistió temprano fue poca y comenzó a haber más afluencia desde que el solcito ganó intensidad. Es que el frío de la jornada, tras el ingreso de una ola polar ayer, parece haber confabulado contra la voluntad de muchos.

“Ha venido poca gente y la mitad no sabía cómo votar”, relató Allí, a las 10 habían votado 23 personas de 300 que tiene el padrón. Hasta ese horario en general, había votado el 10% de la gente en diversas mesas relevadas. A media mañana comenzó a haber más movimiento y cerca de las 14 había votado 42% del padrón. Pese a que se temía que se formaran filas más tarde, cerca de las 14 en escuelas de Maipú, el tiempo necesario para votar en general fue de unos 10 minutos.

De todas formas, pese a la necesidad de adecuación la gente destacó que el nuevo sistema de boleta única le pareció fácil y ágil, en particular para acortar el tiempo del proceso.

Con varias elecciones en su haber, Eduardo de Simone (66) mencionó tras votar: “Es más fácil, más ágil y se ahorra dinero, para mi fue claro cómo hacerlo”.

Desafíos de la nueva boleta

Uno de los aspectos que fueron señalados como una dificultad fue el tamaño de la letra ya que era bastante pequeña, sobre todo para los adultos mayores.

“Se quejan del tamaño de la letra y no todos traen anteojos, así que yo les presto los míos” comentó Cecilia Oronat, fiscal de la mesa 307 de la escuela Manuel Belgrano.

El tamaño del papel también ha sido tema de charla. “No saben cómo doblar la boleta que es larga”, apuntó Oyola. Otros optaron por entregarla doblada. “En la capacitación lo sugirieron y facilita poner las firmas”, dijo Laura Carriza, presidente de la mesa 305 de la escuela Manuel Belgrano.

Otro desafío que han debido afrontar en algunas mesas es la lucha con el troquelado. Es que en algunos casos les ha costado cortar la larga boleta de una especie de block a la que viene adherido. “Ha habido problemas con el troquelado, a mi no me ha pasado pero si se rompe una parte escrita no se puede entregar así que para evitarlo estoy cortando todo con regla”, dijo Carriza.

Asimismo, desde la Junta aceptaron que habían recibido comentarios de dificultades para cortar el troquel de constancia de voto que viene en el padrón. Señalaron que esto es algo que suele ocurrir ya que si bien todos se emiten en la Casa de la Moneda, no todos vienen igualmente cortados.

De todas formas aclararon que hay 10% excedente de boletas emitidas, mayormente para quienes se equivocan en la emisión del voto.

Protagonistas

En una mañana muy fría, con pocos grados por encima de 0, temprano se la vio llegar a Hilda Orezzoli a la escuela Rafael Obligado. A sus 85 años era impensado no emitir su voto, se trate de PASO o de cualquier otra elección. Su gorrito rojo hacía impecable juego con su capa de lana y entre ella sobresalía la mano con la que sostenía su bastón para trasladar, sin perder seguridad, su menudo cuerpo. “Voy a votar mientras las patitas me den, porque defiendo la democracia”, sostuvo.

Elecciones provinciales PASO 2023 en la provincia de Mendoza. En la Escuela Rafael Obligado de Guaymallén, Los votantes ingresaban para votar en una mañana electoral tranquila pero fría. Hilda, una abuela de 85 años en el momento de emitir su voto Foto: José Gutierrez / Los Andes

Había llegado algo molesta por tener que torcer el rumbo a medio camino: “Me molesta que después de 20 años me han cambiado la escuela”.

Estaba perfectamente al tanto de que había que estrenar la nueva boleta única en papel, sin embargo le explicaron en el aula los detalles del procedimiento. “No veo bien y eso me complica con la letra que es muy chica”, aclaró. Efectivamente, se la vio acercarse demasiado al papel a esos ojos que tanto han visto para poder colocar con certeza la cruz donde había decidido.

“Suerte” le deseó a su candidato al colocar el voto dentro de la urna y con eso les sacó risas a los presentes. “Muchas gracias, que no pasen frío y les vaya bien”, les deseó antes de retirarse. Al salir dijo que le había parecido fácil.

Luego sonó el teléfono pero no alcanzó a atenderlo. Era su hija. “Me llama para buscarme pero se me complica con este celular, es nuevo porque ayer me robaron el mío en el supermercado”.

El asunto es que los adultos mayores fueron los que en general llegaron a votar temprano.

“Me informé y pregunté a los hijos”, contó Marcela (74) quien dijo que llegaba al tanto de los cambios. Sin embargo, también manifestó que para los mayores quizás genera más dificultades que para el resto: “Cuando la abrís y ves todo eso se complica y más después de los 70 que uno tiene más problemas en la vista”.

De todas formas, en general superaron el desafío sin problemas. Salvador Piazzetta, de 78 años, llegó al lugar sin saber cómo usar la nueva boleta. “Me explicaron acá y pude”, comentó. Y una vez más, como esas generaciones, mostró el compromiso con el acto eleccionario y dijo que no le molesta tener que ir 5 o 6 veces este año. “Mientras pueda moverme, vendré”. aseguró.

En el otro extremo están los chicos que llegan por su primera experiencia electoral y que suelen recibir el aplauso de los presentes. Es quizás más conmovedor para quienes han transitado etapas de ausencia democrática que para ellos, para quienes es parte de la historia.

Agostina Castañeda (18) llegó con su papá y su hermana. “Les pedí que me explicaran cómo es, antes no he podido cortar porque tuve problemas con el DNI, me pareció fácil y organizado”, apuntó. “Estaba nerviosa porque era algo nuevo y no sabía cómo era, pero me sentí acompañada; re buena onda las autoridades de mesa y eso ayuda”, agregó.

Elecciones provinciales PASO 2023 en la provincia de Mendoza. En la Escuela Belgrano de Godoy Cruz, Agostina de 18 años concurre a votar por primera vez junto a su papá Foto: José Gutierrez / Los Andes

Resultó ser una votante particular en relación a la historia política de Mendoza: su tío abuelo, Adolfo Vicchi, fue gobernador de la provincia entre 1941 y 1943 por el partido demócrata.

De todas formas, dijo que sabe que debió prepararse más para tan importante acto: “Me informé poco, creo que debería haberlo hecho más y lo voy a hacer para la próxima, darle más importancia, porque esto de la política es algo que no hablamos mucho con mis compañeros”