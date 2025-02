Ciudad sigue multando a conductores que dejan autos en doble fila en escuelas: qué hacen los otros municipios

De cuánto es la multa en Ciudad de Mendoza para quienes estacionan en doble fila en las escuelas

La intención de la Ciudad de Mendoza -al menos en un principio- no es multar directamente. No obstante, en caso de que el guardia de tránsito se acerque al vehículo mal estacionado y advierta que el conductor no está en el interior (y no regresa en un tiempo prudente), allí directamente se procede a labrar el acta.