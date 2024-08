Cecilia Moreau insultó a Martín Menem en plena sesión de Diputados y lo trató de “machirulo”

Durante la sesión en Diputados que abordó el financiamiento universitario y la limitación del paro docente, Cecilia Moreau tuvo un intenso intercambio con Martín Menem, presidente de la Cámara baja. La legisladora del bloque Unión por la Patria (UP), quien también es la vicepresidenta primera de la Cámara, acusó a Menem de “machirulo” por no mirar a algunos legisladores, incluida ella, cuando hablaban en el recinto.

Al tomar la palabra, Moreau expresó: “No le voy a hacer una cuestión de privilegio, sino una personal. Cada vez que levanto la mano para pedir la palabra, y esto también le pasa a otros diputados, usted no me mira. Le voy a pedir que mire al recinto, no solo al orador que tiene delante. Es importante reconocer la diversidad de opiniones y coincidencias’'.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La diputada también recalcó: ‘‘Me parece bastante machirulo no mirarme a mí ni a otras compañeras diputadas. Su actitud de no mirar y hacer gestos con las manos, en momentos tan difíciles, es algo que quiero destacar”. Mientras Moreau hablaba, se escuchó a alguien en el recinto hacer referencia a la denuncia por violencia de género de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, exclamando: “Machirulo es pegarle a la esposa”.

Posteriormente, Moreau comentó la moción del diputado Nicolás del Caño (FIT-U) para tratar la visita de seis legisladores de LLA a represores detenidos en Ezeiza, que fue rechazada por mayoría. Moreau sostuvo: “La cuestión del reglamento tiene un por qué. La Izquierda plantea apartamientos del reglamento que están estipulados. Si se siguiera el orden de la sesión, votaríamos los apartamientos del reglamento y avanzaríamos en otros temas. Sin embargo, al intentar cambiar constantemente el reglamento sin modificarlo en el recinto, se vuelve muy difícil. No lo vamos a dejar pasar”.

Finalmente, Moreau defendió las cuestiones de privilegio en el Congreso, diciendo: “No se equivoquen con las cuestiones de privilegio. No nos las van a limitar. Las planteamos siempre, ya sea como oficialismo u oposición. Las cuestiones de privilegio no solo protegen nuestros fueros y nuestra libertad de expresión, sino que también reflejan las posiciones políticas de los diputados. Las mayorías cambian, y tratar de suspender las cuestiones de privilegio es una forma de intentar silenciar el pensamiento y las acciones de los diputados”, concluyó.