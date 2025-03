Camioneros aseguran que demoran hasta 18 horas en la aduana de Uspallata: piden agilidad y mejores servicios

El cierre del paso internacional cuesta entre US$ 1,5 y 2 millones diarios

Según denuncian, se producen demoras de muchas horas lo que los deja varados en ese espacio que no es contemplado como un parador y, por lo cual, no tienen servicios adecuados. Pero además, esto claramente implica complicaciones logísticas ya que los viajes se ven demorados con los costos económicos y de otra índole consiguientes.

Según relató un referente de una asociación de camioneros que se está organizando, se trata de una aduana de paso, pero un trámite que debería demorar unos 40 minutos puede llegar a requerir hasta 18 horas, 24 veces más . Esto implica que se produzca una gran acumulación de vehículos en el lugar e inmediaciones. Asimismo, señalan que pese a que han hecho los reclamos correspondientes no obtienen respuestas y anticipan que con la llegada del invierno, la situación se complica más, sin que hayan implementado cambios para mejorar la situación durante esa estación.

“Tratamos de que este paso internacional sea lo más humanamente transitable posible”, apuntó para empezar. Las solicitudes en diferentes áreas siguen sin respuesta y aseguran estar hartos.

Según datos del Gobierno de Mendoza, por el paso fronterizo de la provincia con Chile transitan cerca de 300.000 camiones por año. Es que hay que tener en cuenta que se trata de un corredor bioceánico que conecta el Pacífico y el Atlántico.

Esta sede se había inaugurado en 2018 e implica el control y trabajo coordinado entre Argentina y Chile en términos de comercio exterior. El predio tiene 20 hectáreas, que cuando fue inaugurado destacaban que tendría capacidad para el estacionamiento de 500.000 camiones y que agilizaría los trámites y el tránsito.

En diálogo con Los Andes, Lucatto detalló que las agencias que están involucradas en los trámites en el lugar tienen demoras en su funcionamiento, en particular Arca (ex Afip) y Senasa.

“Nosotros le decimos CTU porque es un centro turístico, privado de todo”, apuntó el conductor con un humor ácido.

En su resumen, hizo referencia a la ineficiencia, el desinterés y la negligencia sobre el asunto por parte de las autoridades competentes y la falta de compromiso de quienes allí trabajan, ya que contó que encima que hay pocos empleados atendiendo muchos, no están trabajando sino viendo su celular o conversando.

“Una problemática que tenemos es el mal estado, es una situación de dejadez, el escáner que no funciona, la situación geográfica dentro del ACI (el predio) es catastrófica, pozos a la entrada, pozos a la salida”, describió.

En la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, aceptan que los problemas son “desde siempre” en el paso y que el edificio no trajo demasiadas mejoras. Señalaron que las demoras en la atención son de todo el año y en el invierno se complica más y cuando hay cualquier situación se colapsa porque, tanto del lado argentino como chileno, tienen sistemas lentos y obsoletos. Consideraron que como hay muchos organismos intervinientes termina siendo “tierra de nadie”

Varados y maltratados

El propietario de una empresa de transportes también hizo referencia a las complicaciones que hay en el lugar, contó que los baños están en pésimas condiciones, solo hay cuatro. Además, en el lugar había duchas pero estaban llenas de hongos e incluso con ramas por lo que contaron que tras una inspección habían sido clausuradas.

“Reclamamos cosas dignas, no es nada de otro mundo, que dejen de pasar los accidentes que pasan, todo el año trabajamos viajando todas las semanas, sabemos lo que pasa” , comentó.

WhatsApp Image 2025-03-13 at 12.23.30 PM.jpeg Malas condiciones de los baños en el predio de la aduana en Uspallata Gentileza

Esos 4 baños deben distribuirse entre los 300 o 400 conductores de los camiones que a veces llegan a acumularse en el lugar. Incluso dijeron que muchas veces suelen estar en pésimas condiciones de higiene justamente por estas circunstancias. Además Lucatto agregó que ahora también hay muchas mujeres conductoras y necesitan más esos servicios. Las duchas no tienen puertas y la iluminación de noche es deficiente: “Es tierra de nadie”, subrayó el conductor. Suman que es frecuente el maltrato por parte del personal a los conductores.

Lenta atención en Uspallata

Lucato detalló que allí se aglomeran áreas como Arca, Migraciones, Gendarmería, Aduana chilena y Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Dijo que trabajan sin una verdadera coordinación por lo cual han hecho los reclamos a la Coordinación del Paso internacional sin haber obtenido respuesta. “A veces hay fila de doscientos, trescientos camiones y, por ejemplo, en la aduana argentina trabaja una sola persona, tenemos esa negligencia, cuando no es la aduana chilena, es la aduana argentina, cuando no es migraciones, es PDI y ahí a nadie se le puede reclamar nada. No hay nadie”, apuntó.

Además contó que el sistema suele caerse pese a que lo han cambiado recientemente. Dijo que al menos es lo que les explican qué sucede entre las 23 y la 1 cuando no funciona. Comentó que saben que hay un corte del servicio de aduanas a nivel nacional para recolectar información de todo el país pero que no excede los 30 minutos, mientras que en Mendoza llega a las 2 horas.

Otro tema lo tienen con Senasa. Explicó que deben hacer dos revisiones que son innecesarias ya que la que realizan en ese lugar es sobre mercadería que está en tránsito mientras que hacen otra al llegar a los depósitos fiscales donde están destinadas la mercadería. Esto implica dilaciones extra que atribuyó a una cuestión más recaudatoria. Agregó que esto sucede con los camiones argentinos y chilenos.

Pero además, “el Senasa trabaja de nueve de la mañana a seis de la tarde cuando la aduana está habilitada las 24 horas -señaló- entonces quedan varados infinidad de camiones que van llegando, es un caos”.

Un conductor que se encontraba allí describió: “Por la revisión de Senasa lo tienen todo el día acá, a partir de las 12 hasta las 2, quien atiende se va a comer y viene como a las 3 y media, y después a las 5 te dicen que ya no hay más luz de día, así que para mañana”.

Consecuencias

Destacaron que esto tiene consecuencias de diversa índole. En primer lugar para la seguridad. Muchos de esos vehículos deben quedar a la espera de ser atendidos sobre la banquina lo cual ha generado críticas por parte de los usuarios de la ruta hacia Chile. Por otra parte, mencionan que hay un descanso inadecuado. “Tenemos que estar despiertos más horas, hay un montón de factores que al chofer anímicamente y psicológicamente lo está perjudicando, y ahí tenemos los accidentes, tenemos la mala conducción, que también hacen los particulares, y cuyo tránsito es cada vez mayor”, describió el conductor.

Ni hablar de la cantidad de horas varados en un lugar sin servicios en plena ruta.

WhatsApp Image 2025-03-13 at 12.23.28 PM.jpeg Los baños y duchas sin puertas en la aduana de Uspallata

También implica que el viaje se extienda con la pérdida de tiempo tanto para conductores como para empresarios, lo que afecta la organización de su vida y suma consecuencias económicas. Relataron que hay un horario para entregar la carga y al llegar tarde deben esperar, lo que extiende las dilaciones y los costos.

Agregó que con la llegada del invierno todo se complica más. “Volvemos otra vez a la misma problemática, lamentablemente, tuvimos un año y nadie trabajó en prevenir lo que va a pasar en invierno, lo que pasa en todos los inviernos. Tanto Aprocam, como gobierno provincial y gobierno nacional”, comentó y señaló: “La problemática del invierno se soluciona de una sola manera, conseguir un terreno fiscal para 3.000 o 4.000 camiones enfrente de la cárcel y listo. Nada más. ¿Verdad que es sencillo? Pero, políticamente, se ve que a nadie le importa solucionar el problema y siempre el chofer de camión peleando con el ciudadano particular porque en todos lados molestamos”.