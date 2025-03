Búsqueda de las hermanitas Delfina y Pilar Becker: así el agua tapó la combi en Bahía Blanca

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PrefecturaNaval/status/1898501999823302819&partner=&hide_thread=false Buscamos sin descanso a dos hermanitas desaparecidas tras el temporal en Bahía Blanca. Desplegamos medios aéreos y trabajamos en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional para encontrarlas. Continuaremos la búsqueda para dar con ellas y que puedan volver a casa. pic.twitter.com/FmEKPf2qsN — Prefectura Naval Argentina (@PrefecturaNaval) March 8, 2025

Según contó Noelia, la familia quiso resguardarse en la camioneta Andreani luego de que su vehículo fuera colmado por el agua de la corriente: “Ellos hicieron ese trasbordo desde su vehículo hasta la combi porque dentro del auto el agua ya era mucha. Entonces decidieron pasarse a la combi. Pero cuando se estaban subiendo vino más agua con más fuerza y los arrastró a todos”.

“Yo, lo único que sé, lo sé por mi hermana (la mamá de las nenas). Ella fue arrastrada y terminó detrás de un desarmadero. Se encontró un hombre que la auxilió y le pasó un teléfono para que ella pudiera avisar de la situación. Se comunicó con mi mamá a las 11 de ayer y le contó lo que le había pasado. A las 14, mi mamá llamó a ese mismo número porque mi hermana estuvo con el hombre hasta que la fueron a rescatar. A ella recién ayer por la tarde la llevaron a un centro de bomberos”, explicó.

Quién es el chofer de la combi

Horas más tarde, la madre de las niñas pudo reencontrarse con su pareja en un centro de bomberos, pero aún no hay noticias de las niñas ni del chofer del vehículo, Rubén Zalazar, quien viajaba desde Viedma hasta Bahía Blanca.

Rubén Zalazar.jpg Rubén Zalazar, el chofer de la camioneta del que se desconoce el paradero. Foto: Facebook.

Según añadió, el hombre logró agarrar a una de las nenas antes de que el agua se los llevara: “El conductor toma a la nena y el agua se llevó la camioneta, el chofer, la nena… mi hermana terminó detrás del desarmadero El Cholo. El agua se llevó también el auto de ellos”.

“En esa parte hay cámaras y nos gustaría verlas, porque no llegan tantas informaciones falsas que ya no sabemos qué pensar. Sabemos que no hay luz, que parte de la gente está incomunicada, pero tenemos fe en que ellas están en algún lado y que vamos a tener alguna información positiva de las nenas”, sostuvo a Clarín.

Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que la búsqueda sigue en marcha: “Estuvieron recorriendo los centros de evacuación para ver si las encontraban. No hay novedades”, informó.