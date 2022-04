Brutal ataque de un pitbull a un niño en Córdoba: fue a saludar a un amigo y el perro le mordió la cara

Un pitbull atacó a un niño de 10 años en una plaza del barrio Iponá, ciudad de Córdoba. El menor se dirigía a tomar clases de artes marciales y en ese lugar se cruzó con un amigo y su madre, dueños del perro que lo mordió en la cara. Este es el segundo caso en menos de una semana.

El hecho ocurrió el miércoles pasado pero se difundió en las últimas horas. Según fuentes, Lautaro caminaba hacia la plaza en compañía de su madre. Al llegar al lugar se acercaron a un amigo que estaba junto a su mamá y al perro.

Luego de conversar un rato, Lautaro intentó despedirse de su compañero y fue allí que el can le mordió la cara.

Según publicó El Doce TV, la víctima sufrió un profundo corte desde el pómulo hasta el labio y tuvo que ser internado en terapia intensiva del Hospital de Niños. Allí, le practicaron varios puntos de sutura y permaneció bajo observación hasta el domingo pasado, cuando recibió el alta médica.

Luego de conversar un rato, Lautaro intentó despedirse de su compañero y fue allí que el can le mordió la cara. (Imagen ilustrativa).

“Estoy bien después de todo lo que pasó. Fue horrible, pero ahora que estoy en casa me siento un poco mejor de la mordida, de todo lo que pasé en el hospital”, contó el nene en una charla con el medio local.

“Cuando mi mamá me dijo que era hora de irnos, fui a saludar al chico, pero el perro se me vino a mí y me atacó directamente”, relató Lautaro.

Según el testimonio de la madre de Lautaro, tras el ataque del animal, la dueña del perro nunca mostró predisposición para ayudar. “Le pedí que me mostrara el carnet de vacunación del perro, que conste que el perro estaba vacunado para descartar cualquier enfermedad que le haya podido transmitir a mi hijo. Pero nunca me respondió. Ni siquiera se acercó a ayudar”, denunció la madre del niño atacado.

“Ahora Lautaro está mejor y haciendo reposo. Lo tiene que ver el pediatra y luego el cirujano para determinar si tienen que hacerle alguna cirugía de reconstrucción”, contó la mamá al medio televisivo.

Una joven cordobesa recibió varias mordidas de un pitbull de su novio, en la calle Capital Federal 924 de barrio Observatorio, Córdoba.

Dos casos en la semana

Otro ataque de un pitbull se había dado el martes pasado en la ciudad de Córdoba. Fue cuando una joven de 30 años sufrió graves lesiones tras intentar separar a tres pitbull, propiedad de su novio, que se estaban peleando entre ellos: uno la atacó.

A la mujer debieron reconstruirle el rostro con una cirugía y debió pasar varios días en la terapia intensiva del Hospital de Urgencias, detalla Clarín.

Sebastián Vélez, jefe de guardia del hospital, señaló que por el ataque del animal, la mujer ingresó con lesiones de consideración “en la cara, el brazo, el antebrazo, y desgarros importantes en otras partes del cuerpo”.