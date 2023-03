Ayuno intermitente: qué dice la ciencia sobre la dieta que sigue Marcos, de Gran Hermano

Si sos un fanático de la comida y has probado todas las dietas posibles para perder peso, seguramente escuchaste hablar del ayuno intermitente. De hecho Marcos Ginocchio, uno de los participantes de la actual edición de Gran Hermano, aseguró que lo practica. ¿Pero sabés realmente qué es esta práctica y cuáles son sus beneficios según la ciencia?

La dieta del ayuno intermitente se basa en restringir el tiempo en el que se come, lo que implica pasar varias horas sin ingerir ningún alimento. Los defensores de esta dieta aseguran que ayuda a perder peso, mejorar la salud y prevenir enfermedades.

Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Según varios estudios, la dieta del ayuno intermitente puede tener varios beneficios para la salud.

Uno de los principales beneficios de la dieta del ayuno intermitente es la pérdida de peso. Según un estudio publicado en la revista Cell Metabolism, el ayuno intermitente puede ayudar a reducir la grasa corporal y la masa muscular en personas con sobrepeso. Además, el estudio demostró que el ayuno intermitente también puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y mejorar la resistencia a la insulina.

Beneficios cardiovasculares y cerebrales del ayuno intermitente

Pero la pérdida de peso no es el único beneficio de la dieta del ayuno intermitente. Según otro estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine, el ayuno intermitente puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. El estudio encontró que el ayuno intermitente puede reducir los niveles de triglicéridos, mejorar la presión arterial y reducir los niveles de insulina.

Además, el ayuno intermitente puede tener un impacto positivo en la salud cerebral. Según un estudio publicado en la revista Frontiers in Aging Neuroscience, el ayuno intermitente puede mejorar la memoria y la función cerebral. El estudio encontró que el ayuno intermitente puede ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, que son factores que contribuyen al envejecimiento cerebral.

Ayuno intermitente: cómo se hace

¿Pero cómo funciona exactamente el ayuno intermitente? Según el Dr. Mark Mattson, profesor de neurociencia en la Universidad Johns Hopkins, “cuando ayunamos, el cuerpo tiene que buscar energía en otras fuentes, como la grasa almacenada en nuestro cuerpo. Esto lleva a una reducción en los niveles de insulina y glucosa en sangre, lo que puede tener un impacto positivo en la salud”.

Pero, ¿cuál es la mejor manera de hacer la dieta del ayuno intermitente? Según varios expertos, hay varias formas de hacer el ayuno intermitente, pero la más común es la llamada “dieta 16/8″. Esta dieta implica ayunar durante 16 horas al día y comer durante un período de 8 horas.

Por ejemplo, si empezás a comer a las 10 de la mañana, deberías terminar de comer a las 6 de la tarde y luego ayunar hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Durante el período de ayuno, solo se permite la ingesta de agua, té y café sin azúcar.

¿Todos pueden hacer ayuno intermitente?

Resulta que el ayuno intermitente no es para todos. ¿Por qué? Bueno, hay algunas razones.

Primero, si tenés problemas de salud como diabetes, hipoglucemia o problemas de tiroides, es importante hablar con un profesional de la salud antes de empezar cualquier tipo de ayuno intermitente. La restricción de alimentos puede afectar negativamente tus niveles de azúcar en sangre y hacerte sentir mal.

Además, si estás embarazada o amamantando, es importante evitar el ayuno intermitente. Tu cuerpo necesita una cantidad adecuada de nutrientes para mantener la salud de tu bebé.

Y por último, pero no menos importante, el ayuno intermitente no es para vos si tenés problemas de alimentación, como trastornos alimentarios o una historia de desórdenes alimentarios. La restricción de alimentos puede desencadenar patrones de alimentación poco saludables y hacerte obsesionar con la comida.

En resumen, el ayuno intermitente puede ser una excelente herramienta para perder peso y mejorar la salud, pero no es para todos. Si tenés dudas o problemas de salud, es importante hablar con un profesional de la salud antes de empezar cualquier tipo de ayuno intermitente.