Seis de cada diez mendocinos considera que los chequeos médicos no son importantes

Una encuesta realizada en Mendoza dio cuenta de la poca importancia que los mendocinos le dan a los controles médicos anuales. Esto pese a que se trata de una estrategia preventiva para cuidar a salud y evitar enfermedades, en definitiva, parte de mantener la calidad de vida. El abordaje realizado por la consultora Demokratía, quiso saber qué importancia le dan los mendocinos a ciertos aspectos del cuidado de sus salud y 6 de cada 10 (60,24%) consideraron que los controles médicos no son tan importantes.

Las consultas fueron referidas puntualmente a aspectos esenciales como son la alimentación saludable, bienestar emocional, descanso apropiado, chequeo médico anual y actividad física. Ese fue justamente el lugar que le otorgaron en el ránking respecto de la importancia que le asignan a cada uno.

De los consultados, 51,18% le dio poca importancia a los chequeos y 9,06% nada de importancia. En tanto, 7,08% le dio mucha importancia y 32,68% algo de importancia. Sorprendentemente, si bien no hay grandes brechas, entre los más jóvenes se le dio mayor valor, entre los 16 y los 44 años, quizás no por la percepción de riesgo sino por concepciones respecto del bienestar. En tanto, quienes tienen secundaria completa son el grupo que sumó más adeptos.

Demokratía entrevistó a 729 vecinos del oasis norte de la provincia de Mendoza, oriundos de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. Se trató de población de más de 16 años que fue relevada entre el 7 y el 11 de octubre de este año.

Los recursos como condicionantes

Hay diversos factores que puede suponerse que inciden en darle importancia a este aspecto del cuidado de la salud. Puede haber una cuestión cultural, de concepción y de educación, pero hay otras variables. La falta de tiempo para acudir al médico y realizarse los estudios asociados puede influir negativamente. En la actualidad, con la sobrecarga laboral que ha implicado tener que sumar horas de trabajo para paliar el deterioro de los ingresos esto puede haberse visto agravado. Es que hay que ponderar la accesibilidad: a veces hasta conseguir un turno puede demandar mucho tiempo y paciencia ya que suele ser difícil comunicarse y se otorgan con dilaciones, muchas veces sin chance de elegir mucho el horario para adaptarlo a las responsabilidades.

Pero además, puede haber una cuestión de costos en juego. Es que justamente por el contexto socioeconómico muchos pueden haber perdido su cobertura de salud habitual, bajado de plan, renunciado o quizás perdiéndola por estar desempleados. A esto se suma que se han incorporado coseguros y para muchos es difícil afrontar estos costos.

Hace unos días la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina dio a conocer un dato llamativo: se estima que en torno a 85% de quienes acuden a las guardias no van por urgencias. En Mendoza, el dato es el mismo.

Nicolás Gonzáles Perejamos, Responsable de la Consultora Demokratía, se tomó de este dato para analizar: “Esto demuestra que la tendencia que hay en la ciudadanía es ir a la atención médica cuando es absolutamente inevitable, y hay una falta de confianza en el sistema de salud en general y además de que hay creencias, no voy al médico porque cuando voy al chequeo al final en vez de hacer un análisis me tengo que hacer 10″, consideró.

“¿Qué es lo que creo yo? - preguntó- Hay una cuestión cultural que tiene que ver con esta sociedad que llega acelerada, en la que las prioridades pasan siempre por el lado de lo urgente y no de lo importante y además lo que hacen es generar una especie de procrastinación de aquellas cuestiones que tienen que ver con el cuidado habitual. Digo, nosotros los argentinos y los mendocinos somos profundamente bilardistas y estamos enamorados de los resultados y no de los procesos y acá nos gusta ir al médico cuando no nos queda otra”.

Pero además agregó el aspecto económico y señaló que desde su punto de vista el chequeo médico anual es “un privilegio de clase”. Al respecto dijo: “Tenés que tener una obra social, un espacio en el que puedas pedir una consulta” y dijo que en el sector público es complejo acceder a un chequeo.

“Y estamos en una provincia que está en mejores condiciones relativas que el resto de las provincias del país, pero igual no son herramientas que están disponibles, cuando ves la alimentación saludable, cuando ves el tiempo para hacer ejercicio, cuando ves la posibilidad de tener la tranquilidad mental para poder dormir las horas que necesitas dormir, todas están vinculadas al tema de los recursos (...) Acá la salud está condicionada por los recursos y en un momento en el que se carece de los recursos, evidentemente se aminoran todos los recaudos y todas las planificaciones que podemos tener en pos de cuidar nuestra salud”, remarcó.

La falta de controles médicos tiene consecuencias

Los médicos ven en sus consultorios las consecuencias de la falta de controles médicos. El doctor Joaquín González, médico clínico especializado en diabetes, señaló que se pueden diferenciar tres grandes situaciones en relación a esto y que mucho tienen que ver las dificultades de acceso al sistema.

Por un lado, la situación de personas que presentan alguna situación aguda, que tratan de sobrellevar algunas veces automedicándose y otra intentando ignorar la situación. Dijo que esto lleva a que la condición empeore al extremo y quizás deban consultar con urgencia por una enfermedad que posiblemente podría haberse tratado oportunamente y sin causar mayores inconvenientes.

Otra de las situaciones que mencionó es la de personas asintomáticas, que no realizan o demoran los controles médicos indicados según género y edad. “Hay un cierto contenido de salud que debe ser chequeado en personas que están asintomáticas, o sea que se sienten perfectamente bien. Estos contenidos a los que me refiero, no son iguales para todos, como decía anteriormente, en general deben ser adecuados a diferentes grupos etáreos, y deben tener un objetivo de prevenir enfermedades (cesación tabáquica, actividad física, vacunación, alimentación saludable, adecuar las horas de sueño, etcétera); y de pesquisa o detección precoz de enfermedades como obesidad, hipertensión arterial, diabetes, cáncer de colon, cáncer de mama, etcétera”, explicó.

La tercera situación que mencionó es la de personas con enfermedades crónicas, las cuales requieren control periódico y tratamiento continuo. “Estas personas, en ocasiones pueden sufrir un “agotamiento”, muchas veces comprensible que las lleva a desentenderse por algunos lapsos de los controles necesarios, lo cual puede llevar al desarrollo de complicaciones que podrían ser evitables. Ejemplos de esto son enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, las cuales cuando son manejadas correctamente, disminuyen enormemente la posibilidad de presentar complicaciones”, resaltó.

“En las tres situaciones, la dificultad para el acceso a los sistemas de salud, factores económicos (costo de medicamentos), cargas familiares y/o la sobrecarga laboral que actualmente se ve frecuentemente, suelen explicar las demoras en la consulta, interrupciones o abandono de los tratamientos. Siempre debemos comprender que las personas no son irresponsables sino que muchas veces tienen problemas que les dificulta llegar al sistema de salud, más aún las que presentan enfermedades crónicas lo que conlleva una carga extra para la persona que las presenta”, analizó el profesional.