Agua en El Challao: avances, deudas pendientes y un reclamo que crece

Si bien muchos se esperanzan con el nuevo acueducto de 8 kilómetros que comenzó a ejecutar Aguas Mendocinas en enero de este año (la obra está en 5% ) y que promete abastecer con agua de red a más de 20 mil hogares en barrios de Las Heras y Ciudad , los vecinos que residen pasando la curva del Cerro Arco hacia el noroeste , no serán beneficiados con la obra .

“Los barrios que están más allá de la zona de El Mirador , incluso la zona donde está Puesto del Indio , no serán beneficiados con el alcance de esta obra y lo que deberían hacer es hacer lo que nunca hicieron: hacer un pedido formal de factibilidad de agua”, confirmó el titular de Aguas Mendocinas , Humberto Mingorance.

“Deberán hacer una obra ellos de conducción de agua o factibilidad de perforación . Hay lugares que tienen agua en profundidad , pero otros que no. Y donde no hay, no hay ”, añadió el funcionario, impulsor de la ley 9.414 , promulgada en el 2022 , que plantea el ordenamiento territorial y sostenible del piedemonte en el área metropolitana.

Vecinos desesperados y en el “limbo”

Muchos vecinos de El Challao juran que pidieron la factibilidad de agua en la zona y que, lamentablemente, el resultado fue negativo. Desde entonces, cientos de familias deambulan entre las comunas con proyectos truncos para lograr el agua, la luz y hasta la recolección de residuos.

Muchos vecinos de El Challao juran que pidieron la factibilidad de agua en la zona y que, lamentablemente, el resultado fue negativo. Desde entonces, cientos de familias deambulan entre las comunas con proyectos truncos para lograr el agua, la luz y hasta la recolección de residuos.

Gustavo Oyarzabal es vecino y presidente del consorcio del barrio Balcones del Cerro Arco, el cual comparte el mismo drama con los barrios Quinta de San Isidro y Nuevas Quintas. Oyarzabal asegura que las familias se encuentran en un “cuello de botella” debido a las normativas “demasiado estrictas” que exige la comuna de la Ciudad.

“¿Qué vamos hacer? La factibilidad está basada solamente a si hay red de agua o no. Nosotros tenemos un proyecto de distribución interna, pero la Municipalidad de Capital no lo tiene contemplado. Tampoco planean hacer un pozo; directamente te dicen que no es factible”, explica, enojado.

Son al menos tres barrios que desarrolló hace tres décadas el empresario Horacio Dumit, donde viven actualmente unas 500 familias a las que no les llegará el agua de la red que planea Aysam. Y estos son solo algunos de los tantos loteos que fueron desarrollándose informalmente en esa zona del piedemonte -con diversos desarrolladores- bajo la figura de “condominio”, sin escritura, sin servicio de agua potable, ni luz.

“Pedimos un decreto, ordenanza o resolución que apruebe los barrios tal y como están, con acceso a los servicios básicos y toda la protección necesaria que las entidades públicas deben brindar. Simplemente queremos que para nosotros también sea fácil. Estamos presos”, agrega Oyarzabal.

Construirán un acueducto para abastecer de agua potable a los barrios ubicados en la zona de El Challao, ya que al no tener agua los vecinos de la zona contratan camiones para tener agua.

Mingorance señala que se construyeron “un montón de barrios privados por iniciativa de desarrolladores informales” y si bien admite que, años atrás, los municipios también miraron para otro lado a la hora de inspeccionar y regular, no le quita responsabilidad a los compradores: “Si bien compraron de buena fe, también compraron un lote sabiendo que esos barrios no tenían agua, ni banquina, ni cordón ni cunetas”.

El “negocio del agua” y el reclamo opositor

En Mendoza actualmente hay 140 operadores comunitarios que trabajan independientemente de Aguas Mendocinas. Son como una suerte de “mini” Aysam que están repartidos en toda la provincia y que operan, en su mayoría, con agua de perforación.

En El Challao (piedemonte), la provisión de agua en muchos barrios depende de camiones cisternas. Por estos días, un viaje de 8 litros cuesta unos $50 mil, y una familia tipo utiliza dos viajes al mes; es decir, gasta $100 mil al mes.

Según el diputado provincial Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), el agua en El Challao es un “negocio gigante” con cooperativas y empresarios que controlan el acceso. También denuncia que vertientes naturales son cerradas por privados, impidiendo su llegada a los barrios aledaños.

Emanuel Fugazzotto, dirigente del partido verde nuevo Diputado provincial en Mendoza. Foto José Gutiérrez Emanuel Fugazzotto, diputado del partido verde

“En el Piedemonte Norte las respuestas no llegan. Es una locura. Hoy las vertientes de agua han generado una conflictividad por el acceso a la montaña en El Challao. Eso también viene acompañado con la conflictividad por el agua porque es aprovechada solo por quienes no permiten el acceso a la montaña. Tenés tranqueras por todos lados. Todo es propiedad privada y las vertientes no llegan a los barrios de abajo”, apuntó el legislador.

Fugazzotto presentó un proyecto para que la Provincia financie el acueducto con menos del 1 % de los fondos que generaría la presa Portezuelo del Viento. ¿El objetivo? garantizar que se termine la obra y así beneficiar a quienes fueron víctimas de desarrollos clandestinos y la inacción estatal.

De qué se trata eL acueducto a cargo de Aguas Mendocinas y a quiénes beneficia

El proyecto del acueducto Piedemonte Norte no es nuevo. Se prometió que estaría listo el año pasado, pero quedó trunco por razones políticas. Este año, la provincia de Mendoza lo financiará, ya que ENOHOSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), que lo iba a hacer, fue eliminado por el presidente Javier Milei como parte de su plan “motosierra”.

Antes supervisado por el municipio de Las Heras, ahora Aysam será el único responsable. Según su titular, Humberto Mingorance, el acueducto tendrá 8 km de largo y reforzará el suministro en la zona amarilla de la planimetría (que ya tiene agua), expandiéndose a la zona verde del plano. La parte rayada en verde más claro es una obra futura (ver gráfico).

Planimetría Aysam LH foto.png Detalle del Acueducto Piedemonte Norte, de Aysam. Foto: Gentileza Aysam

El acueducto parte de la planta potabilizadora Alto Godoy y abastecerá a barrios del oeste de Las Heras y tomará algunos de la Capital. Llegará hasta la iglesia de El Challao, cubriendo barrios cercanos.

La obra, pensada para 20 mil familias, costará 9.743.825 dólares. Hoy tiene solo 5% de avance y se espera que finalice en el segundo cuatrimestre de 2026.