Adopciones: en Mendoza 198 niños esperan una familia

“L. es empático, sociable, curioso y con ganas de descubrir el mundo. Muestra gran interés por actividades relacionadas al desarrollo físico y a todo tipo de movimiento y desplazamiento con el cuerpo, como trepar, correr, jugar a los penales”.

La simple descripción puede leerse sobre una hoja virtual de colores, acompañada por la foto de un oso de peluche. “Buscamos familias” es el título.

Adopción. Imagen ilustrativa.

“Asiste a sala de 5 de escuela común junto con un acompañante terapéutica y la docente de apoyo para lograr un mejor aprendizaje y aprovechar al máximo su proceso de escolaridad. ‘L’ requiere de una familia que sostenga y afiance los tratamientos y terapias que lo ayuden a estimular su desarrollo integral y logros alcanzados”, completa el aviso, coronado por un dibujito con trazos infantiles donde se ve a dos personas tomadas de la mano, sonrientes.

Es el fragmento de un aviso que comunica la búsqueda de familia para un niño en adopción en Mendoza. “Se busca que la familia para ‘L’ sea o sean personas pacientes y tolerantes a sus procesos, que puedan poner límites claros y saludables. Que demuestren confianza en los logros de ‘L’”, concluye.

Esta campaña es apenas uno de los ejemplos del cambio de estrategia de la Justicia para difundir sobre adopciones en Mendoza.

“Esta forma de comunicar, más amigable, ha generado un impacto positivo en las familias que esperan para adoptar”, resume la ministra de la Suprema Corte de Justicia, María Teresa Day, a cargo del Fuero de Familia.

Esta “humanización” para informar sobre la búsqueda de familias adoptivas, y enfocada en las características de los niños y adolescentes se observa en todo el país.

Adopción. Imagen ilustrativa.

De hecho, el trabajo de distintas ONG y el aporte de jueces con acciones puntuales ha sido fundamental para que cada vez se hable más de adopciones. Y se derriben mitos que se generan desde el desconocimiento.

“Nunca hubo mucha información sobre adopciones. Por eso nos juntamos varios padres., éramos como átomos sueltos buscando a alguien que haya pasado por algo parecido. Cuando el viento nos fue amontonando, nos dimos cuenta de que estaría bueno hablarle a la gente de la misma manera en que hablábamos entre nosotros”, se explaya a su turno Mariana Pittaluga, de la ONG “Militamos Adopción”.

Esta ONG es otro de los actores que trabaja para derribar tabúes referidos a las adopciones y convertirlas en un tema de conversación cotidiano.

En Mendoza hay 398 expedientes de personas esperando para poder adoptar. No necesariamente significa que son 398 personas, ya que por expedientes puede haber un matrimonio, por ejemplo.

Mientras tanto, hay 198 niños en situación de adoptabilidad.

Original campaña de adopción en Mendoza. Foto: Poder Judicial de Mendoza.

DESMITIFICANDO SOBRE ADOPCIÓN

Si todo fuese matemática pura, la cuenta es simple: las 398 familias que aguardan para adoptar podrían vincularse con los 198 niños. Pero la vida real no se limita únicamente a los números, y en estas situaciones entran en juego distintas particularidades.

Por empezar, 90% de las familias en espera en Mendoza se han postulado para adoptar a niños de entre 0 a 3 años. Pero de los 198 que están hoy en el registro, solamente 2 tienen menos de un año. Y apenas 10 tienen menos de 3.

Además, de los 198 chicos en adopción, 75 presentan alguna discapacidad o condición de salud, y -por lo general- es algo que suelen evitar quienes buscan adoptar.

En tanto, de entre 6 y 9 años hay 60 niños, de entre 10 y 12 hay 65 y de 15 a 17 son 60.

En definitiva, las familias limitan sus condiciones a quienes no sean muy grandes, no tengan discapacidad o enfermedades y no sean parte de un numeroso grupo de hermanos.

La ministra de la Corte mendocina María Teresa Day. |Foto: Archivo Los Andes

“Tenemos que sacar el ‘cuco’ de que hay que estar años esperando por un niño”, reflexiona la ministra de la Corte de Mendoza, Day.

En 2023, por medio de una acordada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quedaron especificados cambios para los expedientes referidos a adopciones. Entre otras cosas, se especifica que los legajos de adopciones lleguen directamente a manos del juez (salteando mesa de entradas).

También se dan instrucciones para que, en caso de que sean varios hermanos en proceso de adoptabilidad, se genere un expediente por cada uno.

En cuanto al cambio drástico en la difusión de las convocatorias de búsquedas de familias para chicos, el Poder Judicial de Mendoza cuenta desde abril con un diseñador gráfico abocado específicamente a crear estos avisos que escapan a las formalidades y al lenguaje técnico e incomprensible.

“Ya se han visto algunos cambios. En lo que va de 2024 son 11 las familias que han adoptado a grupos de 2 hermanitos, por lo que son 22 chicos, chicas y adolescentes. Además, dos familias adoptaron también a grupos de 3 hermanos cada una”, agrega Day.

MEJOR COMUNICACIÓN, MÁS VÍNCULOS

En Argentina hay entre 2.400 y 2.500 adultos inscriptos a la espera de poder adoptar, mientras que son 2.200 los chicos en situación de adoptabilidad. También 90% de los aspirantes prefieren chicos de entre 0 y 5 años, sin condiciones excepcionales de salud y sin hermanos).

Adopción, un tema del que cada vez se habla más a raíz del cambio en la manera de difundirlas. | Imagen ilustrativa / Web

“Muchos de quienes dicen que adoptar en Argentina es difícil ni siquiera están esperando. Simplemente repiten lo que escuchan desde el desconocimiento”, resume Mariana Pittaluga, de “Militamos Adopción”.

“Para adoptar te piden menos documentación que para sacar un crédito hipotecario”, ejemplifica.

Durante la pandemia, los integrantes de este grupo comenzaron a trabajar para para eliminar mitos y tabúes en torno a la adopción.

Por medio de campañas gráficas, fotos generadas con IA y animaciones apuntan a eliminar la idea de adopción como algo “adultocentrista”.

A diferencia de otras ONG, desde “Militamos Adopción” prefieren no recurrir a fotos o videos reales de los chicos contando sus situaciones particulares, muchas veces por demás complicadas. En su lugar, recurren a animaciones o imágenes creadas por IA.

Sin embargo, la propia Inteligencia Artificial fue evolucionando, tanto que llegaron a situaciones donde los postulantes para adoptar creían que se encontrarían –físicamente- con los chicos que habían visto en la imagen. Por esto mismo es que ahora se enfocan en animaciones genéricas.

“Yo soy diseñadora gráfica y enfocamos la estrategia en usa lenguaje e ilustraciones. Y, aunque dejamos las imágenes de la IA, seguimos incluyendo las características no físicas, como por ejemplo si le gusta el fútbol”, continúa.

“La gente nos escribe contando que se anotó por la movida en Instagram o por TikTok, y en los juzgados nos lo dicen también. Ayuda mucho la viralización de las convocatorias”, resume.

EL JUEZ QUE SE DISFRAZA PARA DECIRLE A LOS CHICOS QUE HAN SIDO ADOPTADOS

El juez Claudio Mazuqui, de Huinca Renancó (Córdoba), ha sido noticia en más de una oportunidad. Es conocido por la manera en que les comunica a niños que han sido adoptados.

Quién es el juez que se disfraza para avisarles a los niños y niñas que han sido adoptados en Argentina. | Foto: gentileza Claudio Mazuqui

Para una de sus notificaciones se disfrazó de cartero y llevó a una casa de familia la carta donde notificaba que la adopción de una niña ya estaba confirmada. En otra oportunidad decoró todo su despacho como si fuese La Bombonera para darle esa noticia a otro chico, fanático de Boca Juniors.

“Lo que motivó este cambio en la comunicación fue la movida en las redes sociales de las ONG. Es como que había un motorcito pequeño en cada Poder Judicial, y las asociaciones contagiaron”, detalla el magistrado.

Para Mazuqui, el gran cambio tiene que ver con que se “baja” al lenguaje diario de la gente lo que es una adopción.

“No es complicado adoptar en Argentina, hay que animarse. Y cambiar la mentalidad”, concluye el juez.