A dos meses del brote de Covid-19, los centros de vacunación están casi vacíos

A finales del 2021, el temor por la variante de ómicron, la necesidad de completar esquemas para ir de vacaciones o reunir el requisito del pase sanitario hizo que se desbordaran los puntos habilitados de vacunación contra el coronavirus. Tanto, que hubo que ampliar y disponer nuevas sedes para la inmunización de los mendocinos. Sin embargo, la foto de hoy es distinta, a dos meses de altas tasas de contagio y colas en los vacunatorios.

Es que espacios principales donde se colocaban las vacunas contra el Covid-19 (fundamentalmente, los polideportivos de los departamentos) están vacíos, y tanto desde el Ministerio de Salud, como desde los municipios, indicaron que hay varias razones que explican este fenómeno.

La directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, manifestó que hay “un gran porcentaje de la población que está inmunizado” y, por otro lado, se ha ido implementando una descentralización de la vacunación en los centros de salud y en las escuelas.

El Ministerio de Salud de Mendoza informó que hasta el momento el 75% de la población cuenta con primeras y segundas dosis. De este total, el 85% son mayores de 18 años y el 91% corresponde a mayores de 50.

Con respecto a la tercera dosis o de refuerzo, la ministra de Salud, Ana María Nadal, señaló que el 50% de mayores de 50 años ya la tiene. Esto explica una parte de este comportamiento de la población que ya no se agolpa en los puntos habilitados, como en el pico de casos de enero de este año.

Las causas de la baja demanda

Para el subsecretario de Salud de Maipú, Ricardo Miatello, “la merma en la concurrencia a los vacunatorios también tiene que ver con los brotes de contagio a mediados de enero y parte de febrero”. “Todas esas personas no se vacunarán hasta mediados de abril porque transitaron la enfermedad y se les da la indicación médica de no colocarse la vacuna”, observó en una charla con Los Andes.

Por otro lado, destacó que, por ejemplo en Maipú, también se está vacunado en los cinco centros dependientes de la comuna y esto permite que la gente tenga más acceso a las dosis cerca de su domicilio sin la necesidad de tener que recorrer grandes distancias.

“Nosotros equipamos los centros de salud con freezers para descomprimir la demanda que se daba en el Ribosqui, por ejemplo”, detalló el médico pediatra.

Por último, no pasó por alto un aspecto que atenta contra la vacunación que es la desinformación: “No descarto que también las personas tengan un comportamiento equívoco ante tanta tergiversación que hay en las redes. Falsa información, como que ya no se vacuna en otros países, o que las dosis no son seguras, lamentablemente circulan esas falacias y hay que tener cuidado”.

“Hay cierto relajamiento en la población”

Desde la Ciudad de Mendoza, la directora de Salud, Alejandra Weintraub, consideró que hay un cierto “relajamiento” de la gente por la baja abrupta de los casos y, además, “porque como psicóloga te puedo decir que cuando hay una situación límite, como es la necesidad de estar vacunados para viajar al exterior, o el temor ante una nueva cepa, es cuando sale todo el mundo a colocarse las dosis”.

Los datos que tiene la capital mendocina son importantes respecto de la campaña de vacunación: más del 80% con primeras y segundas dosis. Y un 20% aún no recibió la vacuna.

Weintraub pidió a aquellas personas que todavía no se vacunaron lo hagan. El argumento tiene que ver con que los no vacunados “pueden representar focos susceptibles para el desarrollo de una nueva cepa o mutación del Covid-19″.

En Las Heras, la coordinadora de Salud Lourdes Cortez, coincidió con sus pares de Maipú y de Ciudad y reconoció que por ahora “el movimiento en los vacunatorios es muy tranquilo y por ahora van a seguir abiertos hasta que haya una nueva indicación desde el Ministerio de Salud”.

Y consideró: “En nuestro caso tenemos un 95% que ya recibió la primera dosis. Tenemos otro 50% que todavía no recibió la tercera dosis porque no es el tiempo y no se han cumplido los cuatro meses”.

La profesional también puso de relieve que, al haber abierto el operativo de vacunación en los festivales o en todo evento masivo, “se aliviaron mucho los puntos de vacunación”.

Para Cortez, el mayor desafío que hay por delante en estos momentos es convencer a los padres para que presenten consentimiento a la vacuna contra el Covid-19, que ahora se hace en las escuelas.

“Hay papás que todavía tienen dudas. Y estamos haciendo una fuerte campaña sobre los beneficios del Covid-19″, advirtió.

Esta semana, Nadal dio a conocer la llegada de 20.000 vacunas pediátricas Pfizer, que se aplican en escuelas y en el Notti a niños en riesgo, como también con patologías de base.

Por último, Guillermo Docena, inmunólogo y líder de uno de los proyectos de la vacuna con sello “made in Argentina” de la Universidad Nacional de la Plata y el Conicet interpretó que ante la baja de casos que hay en todo el país, “la gente tiende a desestimar el virus”.

Docena comparte un proyecto en común con el Ministerio de Salud de Nación por el diseño de una dosis para la prevención del Covid19, que podría comenzar a utilizarse a mediados del 2022.

Medidas más flexibles en los colegios

Esta semana, desde el Gobierno se anunció que, gracias al avance en la vacunación, en el nivel escolar primario el barbijo será optativo para los alumnos.

La decisión y esta nueva apertura en las escuelas se vio motivada por el crecimiento en las cifras de la vacunación Covid-19, entre chicos de 3 a 11 años. Pero, también, porque se observa una buena situación sanitaria, con baja positividad y número de contagios diarios.