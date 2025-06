Santiago Siri llega a Pilares: "Nadie piensa en la IA como herramienta de organización social y motor para mejorar cómo gobernamos"

Totalmente lo segundo. El objetivo no es reemplazar al enólogo, sino mostrar qué pasa cuando dejamos que una Inteligencia Artificial juegue a ser uno. Es como si le dieras un pincel a una IA y le dijeras: 'Haceme un Van Gogh', y después comparás lo que sale con el original. No hay reemplazo, hay espejo. El vino es una excusa genial para preguntar cosas más profundas: ¿qué es el gusto? ¿cuánto de lo que nos apasiona es técnica, y cuánto es alma? Y si lo hacemos bien, hasta capaz brindamos con algo rico.

- En este caso puntual estás llevando la Inteligencia Artificial a la industria vitivinícola. ¿Se puede “IA-izar” todo? ¿Y a qué costo?

Todo no. O al menos, no todo al mismo tiempo ni de la misma manera. Pero casi cualquier proceso que requiera análisis de datos, predicción o generación de ideas puede ser tocado por la IA. La clave está en cómo lo hacemos: si lo usamos para concentrar más poder y excluir a más gente, es una pesadilla. Pero si lo usamos para democratizar el conocimiento, para que más personas puedan crear, decidir, experimentar; entonces estamos hablando de una revolución creativa. Lo que está en juego no es la tecnología, es el modelo de poder que elijamos.

Inteligencia artificial cansancio teléfonos móviles celulares Santiago Siri: "Nadie piensa en la IA como herramienta de organización social y motor para mejorar cómo gobernamos". Foto: Imagen ilustrativa

- ¿Somos conscientes de todo lo que se puede hacer con IA? ¿Qué sería lo más impensado que puede lograr?

Creo que todavía pensamos en la IA como un robot que te va a sacar el trabajo, y no como una herramienta que te puede dar súperpoderes. Lo más impensado que está pasando -y lo digo sin exagerar- es que estamos generando una nueva forma de inteligencia colectiva. Que vos podés hablar con las ideas de toda la humanidad como si fueran una sola mente. Y eso no existía antes. Es como si a Internet le hubiéramos dado conciencia de lo que sabe.

- Si tuvieras que representarlo con un iceberg, ¿cuánto de la IA estamos aprovechando?

Estamos viendo apenas la punta del iceberg, y algunos ni siquiera lo están mirando: están mirando el reflejo en el agua. Lo que hay debajo es gigantesco, y no lo digo por hype. Las verdaderas transformaciones van a pasar cuando la IA se integre al sistema operativo de la sociedad: la educación, la política, la ciencia, la cultura. Ahí vamos a ver el cambio de era.

- Fuiste pionero en política digital. ¿Cómo ves el vínculo entre política y tecnología en Argentina?

Muy inmaduro todavía. En general se usa la tecnología para maquillar procesos viejos: trámites online, redes sociales para campañas, bots para hacer bardo. Pero no hay una voluntad real de repensar el poder con herramientas nuevas. La democracia digital no es poner WiFi en el Congreso: es abrir los procesos de decisión, transparentar los fondos, auditar lo público con código. Lo que tenemos es un simulacro, pero falta el salto conceptual.

- También sos referente en criptomonedas. ¿Qué sostiene su valor frente a las monedas tradicionales?

Lo que sostiene el valor de una cripto es la confianza de su comunidad. Suena raro, pero no es tan distinto a las monedas tradicionales: el peso también se sostiene por la confianza, y por eso se derrumba cuando nadie la tiene. La diferencia clave es que en las criptos esa confianza está en el código, en la transparencia, en la matemática. No en las promesas de un político o en la deuda de un Estado.

- ¿En qué planos estamos más avanzados con la IA? ¿Y en cuáles menos?

Estamos bastante familiarizados con la IA como asistente: para buscar, traducir, corregir, crear imágenes, responder preguntas. Pero estamos muy verdes en usarla como herramienta de organización social. Casi nadie la piensa como motor para mejorar cómo nos gobernamos, cómo redistribuimos recursos, cómo tomamos decisiones colectivas. En eso, seguimos siendo del siglo XX.

- ¿Qué nos falta para dejar de ser “apocalípticos” y ser más “integrados”?

Nos falta confianza en nuestra capacidad de adaptación. Los apocalípticos suelen ser personas que no quieren cambiar su mapa mental, y por eso les da pánico que cambie el territorio. Pero el problema no es la IA, el problema es resistirse a pensar distinto. Ser integrado no es amar la tecnología, es estar dispuesto a aprender de nuevo. Y para eso hace falta humildad, no fe.

Perfil de Santiago Siri

Presidente de Democracy Earth Foundation .

. Cofundador de la DAO del protocolo Proof of Humanity (base de la primera democracia digital construida con tecnología blockchain ).

(base de la primera construida con tecnología ). Autor de Hacktivismo (2015).

Conductor de La Última Frontera , el podcast de tecnología más escuchado de Argentina , producido por Filo News .

, el de tecnología más escuchado de , producido por . Ha trabajado como reportero tecnológico en medios como Vorterix y Urbana Play .

en medios como y . Fundador del Partido de la Red , primera fuerza política en Argentina enfocada en la democracia digital que participó en elecciones .

, primera fuerza política en enfocada en la que participó en . Cofundador de ADVA (Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina).

(Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina). Miembro del directorio de Smilehood , creador del canal infantil Plim Plim (con más de mil millones de visualizaciones mensuales en YouTube ).

, creador del canal infantil (con más de ). Promotor del uso de Bitcoin desde 2011 .

desde . Reconocido por su labor en democracia digital por MIT Technology Review y Singularity University (en 2017), y seleccionado como Global Shaper por el World Economic Forum (2012).

Pilares placa.png Santiago Siri: "Nadie piensa en la IA como herramienta de organización social y motor para mejorar cómo gobernamos". Foto: Los Andes

