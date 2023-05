¿Sabías que los ruidos fuertes pueden ocasionar pérdida auditiva permanente a cualquier edad?

No sobreexponer a los oídos a música alta: los adultos deben escuchar dispositivos a niveles de ruido seguros de hasta 80 dBA durante no más de 40 horas por semana, mientras que se recomienda que los niños no excedan los 75 dBA durante no más de 40 horas por semana. Usar auriculares con cancelación de ruido bien ajustados;