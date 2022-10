Ximena Capristo sinceró sus verdaderos sentimientos sobre su paso por Gran Hermano

Este lunes, 17 de octubre llega a Telefe una nueva edición del reality más exitoso de la historia: Gran Hermano 2022, con la conducción de Santiago del Moro. Ximena Capristo, que fue parte de la primera edición del formato, habló sobre su paso por la casa, según Primicas Ya.

Lo cierto es que la morocha conoció a Gustavo Conti, su actual marido en aquella experiencia inédita: “Nos dio un montón como pareja. Tuvimos nuestro hijo. Pude formar una familia”.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

La ex GH reveló que será parte de un ciclo dedicado a analizar lo que ocurra en el reality. “Muy feliz de poder ser parte de este proyecto. Soy parte de La noche de los ex, que va a ser un debate entre ex participantes, donde vamos a hablar de todo lo que pase”, sostuvo.

Ximena Capristo

Además, Capristo destacó que todos los ex hermanitos se sienten muy entusiasmados. “Es algo especial para los que fuimos parte de este proyecto. Cero envidia entre nosotros... es otra época”, remarcó.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

Finalmente, la actrizz destacó que la nueva edición del formato vendrá con sorpresas. “Me encantan todas las cosas nuevas que va a tener este Gran Hermano 2022. Me llama la atención lo grande que es la casa”, cerró.

Gran Hermano 2022: conocé todos los detalles del regreso del reality con Santiago del Moro

Desde el próximo lunes, 17 de octubre, llega a Telefe y a Pluto TV una nueva entrega de Gran Hermano 2022, con la conducción de Santiago del Moro.

En la nueva edición de GH estarán presentes algunos ex participantes destacados / Instagram

Luego de diez años, Telefe reabre las puertas de la casa más famosa con grandes novedades y un despliegue de producción espectacular. El reality número uno del mundo regresa en una nueva era y en una nueva casa que va a sorprender a todos.

Será la más impresionante que haya recibido a sus huéspedes en Argentina. Todo sucederá en más de 2200 m2, un extenso jardín con pileta y sauna.

¿Cómo será la casa de Gran Hermano en esta nueva edición?

Además, para no perderse ningún detalle de lo que ocurra en la casa, todo será registrado por 65 cámaras y 87 micrófonos. Esta nueva edición de Gran Hermano 2022 contará con un equipo de analistas conformado por Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato que aportarán, junto a Santiago del Moro, su mirada e interpretación de cada etapa del Juego y las estrategias que vayan mostrando cada uno de ellos. Los martes y jueves podrán verse las pruebas de la casa junto a los analistas desde afuera.