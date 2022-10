Acusan a Camila Homs por difundir los rumores de crisis entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Los rumores de crisis total entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel dieron vueltas por todos lados durante la semana y, las sospechas de que Camila Homs estaría detrás de aquellos comentarios hizo explotar por completo el entorno del futbolista, según Ciudad Magazine.

Por una parte, Maite Peñoñori hizo una descripción al cruzar la información que Luli Fernández había lanzado en Socios del Espectáculo y aseguró: “Desde el lado de De Paul sienten que es una operación orquestada por Cami Homs”.

Camila Homs y Rodrigo de Paul.

Luego, la panelista de Intrusos hizo hincapié en la coincidencia de que tanto la madre de Francesca y Bautista De Paul y Luli trabajen para Multitalent: “Como están en la misma agencia…”.

“Lo que me cuentan es que hubo una pequeña discusión entre Rodrigo y Camila con Rodrigo por el tema del Mundial, porque ella quería ir al Mundial. Él no estaba tan seguro de que ella vaya…”, terminó su relato Maite Peñoñori en relación a de la nueva discusión de Camila Homs y Rodrigo de Paul.

Cómo está hoy la relación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel luego de las versiones de crisis

En otro orden de cosas, Maite Peñoñori además se refirió desde otro punto de vista sobre la versión de separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

Tini y Rodrigo de Paul (Collage web)

“Entre Rodrigo y Tini estuvieron atravesando una crisis, pero no es cierto todo esto del llamado de Alejandro Stoessel, que habría llamado a su mamá…”, aseveró la panelista.

Por último, la periodista de espectáculos fue categórica respecto del noviazgo de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: “Están en su mejor momento”.

La versión de la supuesta llamada entre Rodrigo de Paul y el padre de Tini Stoessel

Luli Fernández fue quien contó que la relación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel habría terminado por resquebrajarse luego de una áspera conversación entre el papá de la cantante y el futbolista.

Tini Stoessel junto a su padre.

“Lo que me cuentan es que hubo una llamada del padre de Tini, de Alejandro Stoessel, a De Paul, y que la charla fue subiendo de tono y que terminó muy mal”, explicó.

“De Paul le cortó el teléfono y desde ahí quedó todo mal, aunque se desconoce por ahora el contenido de esa charla”, concluyó.