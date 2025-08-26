Xavier Revert, experto en psicología, criticó el uso de IA como terapia: "genera dependencia emocional"

El uso de la IA en consultas de psicología, la ciencia y la salud mental plantea riesgos de dependencia emocional, fiabilidad y confidencialidad de datos.

La psicología, la ciencia y la salud coinciden en una alerta: cada vez más personas recurren a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para resolver dudas sobre su bienestar emocional. Aunque la accesibilidad es una ventaja, expertos advierten que esta práctica puede generar dependencia, vínculos poco saludables y problemas de confidencialidad.

El psicólogo Xavier Revert, responsable de la Vocalía de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicología de Baleares, explica que lo que antes se conocía como “doctor Google” ahora tiene un reemplazo mucho más sofisticado: modelos de IA que responden en segundos, adaptando su estilo a las preferencias del usuario.

Esa personalización progresiva, advierte, convierte la interacción en un terreno peligroso. "Estamos diseñados para generar vínculos y, en ese sentido, la relación con estas herramientas podría convertirse en una forma de dependencia emocional", señala. La referencia a la película Her (2013), donde un hombre se enamora de una inteligencia artificial, no parece tan lejana cuando se observa la forma en que estas plataformas responden.

Lo que dice la psicología sobre los vínculos digitales La psicología destaca que la ausencia de juicio humano es un factor clave en la expansión de estas tecnologías. Las personas sienten menos miedo a ser evaluadas y reciben una devolución que, aunque parezca cercana, carece de la empatía real que caracteriza a una relación terapéutica.

Revert advierte que este tipo de contacto digital puede generar una falsa sensación de intimidad y comprensión. Y ahí radica el problema: "El peligro está en creer que lo terapéutico se reduce a tener herramientas, cuando lo esencial es el vínculo humano". La ciencia respalda esta idea, señalando que la efectividad de la terapia depende tanto de las técnicas como de la calidad de la relación entre paciente y terapeuta.

Los riesgos de fiabilidad y confidencialidad Además de la dependencia emocional, surgen riesgos vinculados a la fiabilidad de las respuestas. Estas herramientas no siempre ofrecen información rigurosa ni adaptada a cada caso particular. "Si confiamos ciegamente, sin criterio crítico, el riesgo aumenta", advierte el experto. La salud mental requiere precisión y experiencia, algo que la IA aún no puede garantizar. A esto se suma la opacidad en el uso de datos, ya que la confidencialidad garantizada en la consulta con un profesional no está clara cuando se comparte información sensible con una plataforma digital. ¿Cómo usar estas herramientas sin riesgos? El consejo de Revert es claro: la IA puede ser un apoyo complementario, pero nunca un reemplazo de la terapia profesional. Recomienda utilizarla como una herramienta de autoayuda limitada, recordando siempre que la ciencia detrás de estos modelos está en constante evolución y que las respuestas son, en la mayoría de los casos, genéricas. La recomendación final es contundente: la verdadera eficacia terapéutica no está en lo que responde un algoritmo, sino en la confianza, intimidad y confidencialidad de la relación humana. "La relación humano-humano sigue siendo insustituible en la terapia", concluye Revert.