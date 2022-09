Wanda Nara hizo un vivo masivo en el que habló de L-Gante y de Maxi López pero obvió a Mauro Icardi

Wanda Nara no para desde que llegó a la Argentina da qué hablar por distintos temas. La medática anunció su separación de Mauro Icardi el pasado jueves y, pese a que el jugador intenta desmentirlo a través de sus redes sociales, ella se muestra haciendo vida de soltera y hasta fue involucrada con L-Gante.

La modelo hizo un vivo de Instagram este martes y llegó a tener más de 90 mil personas atentas a sus declaraciones. Y si bien habló de muchos temas, obvió responder sobre Mauro Icardi, lo dejó fuera y no le contestó ni el comentario que el jugador hizo durante la transmisión de su esposa.

La mayoría quería saber sobre su separación y su supuesta aventura con L-Gante, o al menos lo que ellos quieren hacer creer con sus intercambios en redes, muy amistosos.

Cuando le preguntaron por el cantante de Cumbia 420 dijo risueña: “L-Gante supongo que está durmiendo porque me mandó un mensaje a las cinco de la mañana”.

Además, negó tener algún tipo de vínculo sentimental con el artista y se refirió a la señal de cuernos que hizo en otro vivo, que desató la furia de Tamara Báez. Wanda aseguró que no iba dirigida para la expareja del músico.

De Mauro solo dijo que está con los chicos (por sus cinco hijos) en Estambul, pero no le dio más lugar en el vivo que mantuvo a miles de personas expectantes.

Wanda Nara ignoró a Mauro Icardi en su vivo.

Wanda Nara negó haber hablado con Yanina Latorre y sorprendió al hablar de Maxi López

El lunes en LAM, Yanina Latorre contó que habló con Wanda y aseguró que la empresaria le dijo que la separación va en serio y que ella no está bien con eso. Aunque la mediática se encargó de desmentir sus declaraciones.

“Con Yanina no hablo hace un montón, a mí hay cosas que no me gustaron. El otro día me escribió un montón y yo le dije ‘estás inventando un montón de cosas y hablas como si supieses cosas que no son así”, dijo al respecto.

Y más adelante habló del hijo que va a tener su exmarido, Maxi López, y padre de sus tres hijos varones con su pareja, Daniela Christiansson.

“Yo ya lo sabía porque él me lo había contado a mí y obviamente a los chicos. Ya sabemos el sexo del bebé pero no lo voy a decir”, aseguró y se mostró cómplice con su ex, con quien mantiene una excelente relación desde principios de mayo de este año.