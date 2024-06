Volvían del boliche, chocaron contra un poste en Guaymallén y protagonizaron el momento televisivo del año: “El perro se cruzó”

Esta mañana, una familia mendocina que volvía de una noche de boliche protagonizó un peligroso accidente vial en Guaymallén que terminó con su vehículo, un Renault Clio, completamente destrozado. Afortunadamente, no hubo heridos graves, pero la situación dio lugar a una escena que hizo reír a muchos.

El incidente ocurrió en la Avenida Gobernador Ricardo Videla, en sentido norte. Según el relato en el programa “Hola Mendoza” de Canal 7, el conductor del vehículo intentó esquivar a un perro que se cruzó en su camino y terminó chocando contra un poste de luz. En el auto iban cuatro personas, una mujer junto a su pareja (el conductor), su hija y el novio.

El lugar donde ocurrió el accidente. Foto: Maps.

En la transmisión en vivo, una de las jóvenes que viajaba en el auto, visiblemente alcoholizada, explicó lo sucedido de manera peculiar: “Estamos todos bien, pero o sea... el perro se cruzó”, declaró y repitió: “Así, re corta, el perro se cruzó”.

La periodista presente en el lugar les preguntó quién estaba manejando, a lo que la joven respondió: “Mi padrastro, está detenido obviamente, pero es la persona más buena que vas a ver, así re corta”, dijo mirando a la cámara. Los jóvenes regresaban de un boliche y, según contaron, el conductor había tomado “un poquito nomás”. “A él, el test de alcoholemia le dio positivo 1,19″, detalló otro joven.

Continuando con el relato, explicó: “Veníamos bien, se nos cruzó un perro. Lo que hizo para no chocar al perro fue pisar el freno, largó el volantazo y se da vuelta el auto. Cuando se da vuelta el auto, olvidate”. Agregó que todos llevaban puesto el cinturón de seguridad y que la que más sufrió el golpe fue su suegra, quien quedó momentáneamente atrapada por el cinturón.

Sin embargo, la escena no terminó ahí. La joven, molesta con la periodista, la abordó diciendo: “Qué caradura que sos si sabes todo lo que pasó”. La movilera le respondió calmadamente: “No, no, les estoy preguntando para que me cuenten”. A lo que la joven replicó entre risas: “Claro, para que se vea todo en el canal. Sí, está preso, caradura”.