Violento robo a Alejandro Pucheta, el papá de Barbie Vélez: “Es un país de mierda”

Alejandro Pucheta, el padre de Barbie Vélez, sufrió un duro hecho delictivo mientras se encontraba con su hermano y su sobrino en Villa La Florida, partido de Quilmes. Pucheta mostró la foto del momento que un delincuente lo apuntó directamente con un arma de fuego. Alejandro se descargó en sus redes con mucha bronca contra la inseguridad del país y contó que el asaltante no tenía mas de 15 años.

Este jueves, el padre de Barbie Vélez padeció un hecho de inseguridad más en este país, que hace años ya es normal y común lamentablemente. Pucheta se encontraba con su sobrino y su hermano, cuando de repente un delincuente los sorprendió y los apuntó directamente con una pistola. Alejandro no se resistió y el asaltante les robó. Por suerte y a pesar del mal momento vivido, nadie salió herido, contó Alejandro.

En el programa ‘Nosotros a la mañana’, Alejandro dio detalles del hecho. “Yo agacho la cabeza cuando me apunta y no sé si gatilló o no, pero es indignante. Te sentís violado, es muy feo. Nos habían robado hace quince años, pero un robo tonto, nunca un nivel de violencia así. Mi hermano, que es el de gorrita, también le gatillan. Hoy salís a trabajar y no sabés si volvés a tu casa. Es muy triste” expresó el padre de Barbie.

“Me duele en el alma que el chiquito es mi sobrino que le está dando una mano a mi hermano porque no ve los números en la máquina. Le hacen algo a él y nos arruinan a todos la vida” contó con dolor Alejandro.

Por otro lado, Pucheta relató el hecho en sus redes sociales. “En el día de ayer (jueves) a mi hermano, mi sobrino y a mí nos apuntaron con un arma en la cabeza como si nada. Por suerte, estamos todos bien y no pasó nada grave. Gracias a todas las personas que me escribieron y se preocuparon, mi familia y yo estamos bien” expresó el padre de Barbie Velez.

Pucheta se expresó con bronca en redes sociales

Además, en la publicación, se quejó de los hechos delictivos que ocurren en Argentina y apuntó hacia los políticos. “Indignados con la inseguridad que nos toca vivir en el país que nos vio nacer y ningún político hace nada por mejorar” manifestó Alejandro, con mucha bronca.

Luego, realizó otro posteo en sus redes, donde reveló la edad del asaltante y continuó con las quejas hacia la inseguridad. “Por estas cosas me iría de este país de mierda. Un pibe que no debe tener más de 15 años te roba como si nada”, sostuvo Pucheta. Para cerrar la publicación, Alejandro arrobó a Mayra Mendoza, la intendenta del partido de Quilmes desde 2019, apuntándola como la máxima responsable de la inseguridad en Quilmes.