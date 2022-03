Video: ¿Lali Espósito a los besos con la cantante Lola Índigo en Madrid?

Afirman que Lali Espósito es la protagonista de un video que se viralizó, en donde estaría a los besos con una chica en la fiesta Bresh. Todo parece indicar que la otra joven es Lola Índigo, cantante española de 29 años, con quien Lali compartió posteos en Instagram en los últimos días. La actriz se encuentra en España, donde está grabando la última temporada de la serie ‘Sky Rojo’.

Lali Esposito es una de las solteras mas codiciadas del mundo del espectáculo. Desde que se separó de Santiago Mocorrea en 2020, la cantante no ha vuelto a presentar una pareja públicamente. En la última semana, se la relacionó con Miguel Ángel Silvestre, actor muy reconocido en España y compañero de Lali en la serie ‘Sky Rojo’. La actriz subió unas fotos junto al español a sus redes sociales que hicieron aumentaron aun más los rumores de amorío.

En 2020, Lali Espósito dio por finalizada su relación con Santiago Mocorrea. De ahí en más, fueron muchas las versiones de romance que giraron en torno a la cantante. En el ultimo tiempo, se la relacionó con David Victori, director de ‘Sky Rojo’, serie que protagoniza la actriz. También se dijo que estaba saliendo con Alosian Vivancos, actor y modelo español, quien asistió a su fiesta de cumpleaños n°30.

Varias han sido las manifestaciones de Lali diciendo que le gusta vivir el amor libremente sin ningún tipo de etiqueta. En esta ocasión, el nuevo rumor surge a partir de un video que subió el youtuber Merakio, junto a Rusherking y El Demente en la fiesta Bresh, en donde parece verse de fondo a Lali Espósito a los besos con una mujer.

Las especulaciones de los seguidores de la argentina, quien no negó ser la protagonista del video, marcan que Lali estaría besando en el video a Lola Índigo. Lola es una cantante española de pop, de 29 años, que saltó a la fama a partir de Operación Triunfo España 2017. Su primer gran éxito fue el tema ‘Yo no quiero ná'’, lanzado en 2018 y un año después, se consolidó como la Artista del Año en España y consiguió un premio de MTV Europe Music.

Lola Índigo tiene 29 años, su apodo es "Mimi" y tiene dos álbumes lanzados

La apuntada fue Lola, ya que en estos días Lali subió dos publicaciones a sus historias de Instagram junto con la cantante madrileña. En la primera, se ven muy cercanas y pegadas bailando en la fiesta y en la segunda, la actriz compartió en su perfil una cena con la española, sumado al mensaje: “Ella es muy todo”.

Lali subió una foto junto a Lola, bailando bien pegadas en la fiesta