Video: así es el precio y el tamaño del ‘plato’ de sopa que sirven en un exclusivo centro de esquí

Un tema recurrente por estos días en cada rincón del país es la inflación, los precios de los alimentos y la falta de todo tipo de referencia económica a la hora de hacer compras. Este problema no afecta solamente a la clase trabajadora sino que golpea a toda la sociedad, incluso a quienes están en una mejor situación económica.

Pero en el medio de esta vorágine, hay quienes se aprovechan de la confusión y deciden cobrar cualquier cosa con tal de sacar ‘unos mangos más’. Esto fue lo que el ocurrió a una joven que se fue de vacaciones a Bariloche y desde sus redes sociales relató lo que le ocurrió cuando pidió comida en el centro de esquí.

Se trata de la influencer tucumana conocida como Danelik Star, quien relató en sus cuentas el mal momento que pasó en el restaurante del complejo: “No saben lo que me acaba de pasar. Me pedí una sopa. Miren $1300 me salió y $500 cada agua”, denunció la tucumana.

Pero la situación no quedó ahí ya que en el video la joven aseguró que “Eso no es lo peor, miren lo que es la sopa, en un vasito descartable”, tras lo cual mostró a la cámara el tamaño de sopa: el mismo tenía casi las dimensiones de un vasito de café.

“Vamos a probar la sopa, no me voy a amargar. Desabrida, sin sal, sopa de calabaza. Estoy estafada”, lanzó como remate. Como era de esperarse, el video se viralizó y recibió todo tipo de comentarios, entre humoradas y expresiones de indignación.