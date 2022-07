Video: se quejaba de explotación laboral y la descubren haciendo videos para TikTok en su trabajo

TikTok es una plataforma que, sin dudas, goza de una enorme popularidad. Esto se debe a los videos insólitos y divertidos con los que nos podemos encontrar. Sin embargo, mucho de su contenido puede servir como advertencia, como el caso de Ornella Scoponi, quien contó que, mientras ella se quejaba de que en su trabajo la explotaban, una cámara de seguridad la grabó haciendo bailes para TikTok durante su jornada laboral.

A través de su cuenta @ornellascoponi, la joven compartió el video en el que es expuesta realizando una coreografía al ritmo de música mientras trabaja, el mismo se hizo viral.

De acuerdo con la grabación, la mujer aparece sentada en el escritorio frente a un monitor realizando, aparentemente, sus labores. Sin embargo, de un momento a otro se pone de pie y comienza a bailar una canción de Bad Bunny.

“Trabajo todo el día… Me explotan”, escribió Ornella sobre el clip. “Las cámaras”, agregó para mostrar el clip en donde fue grabada bailando.

Como era de esperarse, el clip de inmediato se viralizó con múltiples reacciones y comentarios. Aunque para muchos esto parece ser una broma, para otros es una señal para que no se hagan videos en las empresas para las que trabajan, ya que puede haber cámaras que vigilan. Sin embargo, este caso no quedó ahí, pues más tarde subió otro video en el que la joven aparece bailando otro tema de Bad Bunny en el que voltea a ver a la cámara y dice –como en la canción– “ya Dios me perdonó, faltas tú': “Se la dedico a mi jefe”, aclaró la joven.