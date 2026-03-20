20 de marzo de 2026 - 18:25

Verde, amarilla o marrón: en qué punto la banana es más saludable

El color de la banana no solo indica su maduración: también revela qué tan saludable es su sabor, sus nutrientes y el mejor momento para consumirla.

Conocer las diferencias de esta fruta permite aprovechar mejor sus propiedades.

Conocer las diferencias de esta fruta permite aprovechar mejor sus propiedades.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Puede parecer una simple cuestión de gustos, pero el color de la banana dice mucho más de lo que parece. Detrás de ese cambio progresivo entre verde, amarillo y marrón, se esconde una transformación nutricional saludable que impacta directamente en cómo el cuerpo procesa sus azúcares y beneficios.

Leé además

Salsa casera: una tradición que sigue Mendoza

Cómo evitar el botulismo al hacer salsa casera: claves para una tradición segura en Mendoza

Por Redacción Sociedad
sin amasar y pocos ingredientes: la torta 3 tazas de manzana facil, economica y lista en menos de una hora

Sin amasar y pocos ingredientes: la torta "3 tazas" de manzana fácil, económica y lista en menos de una hora

Por Daniela Leiva

Lo desconocido es que no todas las etapas son iguales ni sirven para lo mismo. Algunas son mejores para quienes buscan energía rápida, mientras que otras resultan más convenientes para el sistema digestivo. Entender esta diferencia puede cambiar por completo la forma en que se consume esta fruta cotidiana.

etapas de consumo de la banana
Su etapa de maduración logra convertir un alimento cotidiano en una elección más consciente y saludable.

Su etapa de maduración logra convertir un alimento cotidiano en una elección más consciente y saludable.

Cuáles son las 7 etapas de la banana y qué significa cada color

El sitio Healthline propone conocer las siete etapas bien definidas, cada una con características particulares en sus nutrientes que influyen en su textura, sabor y propiedades.

  • En la etapa 1, conocida como verde hierba, la banana está completamente firme y verde. No es apto para el consumo directo debido a su sabor amargo y su textura dura, aunque resulta ideal para el transporte.
  • En la etapa 2, verde claro, comienza a madurar lentamente. Sigue siendo firme y poco dulce, con almidones aún predominantes.
  • La etapa 3, verde amarillento, marca el inicio del ablandamiento progresivo. Aquí empieza la conversión de almidón en azúcares.
  • En la etapa 4, amarillo verdoso, la banana ya es mayormente amarilla y puede dejarse madurar en casa o consumirse si se prefiere una textura firme.
  • La etapa 5, amarillo con puntas verdes, es la más común en tiendas. Presenta un equilibrio entre firmeza y dulzura, siendo ideal para consumo general.
  • En la etapa 6, amarillo pleno, alcanza su punto óptimo de maduración: es más aromática, suave y lista para comer.
  • Finalmente, la etapa 7, amarillo con manchas marrones, indica sobremaduración. La banana está muy blanda y extremadamente dulce, lo que la hace útil para preparaciones como postres o licuados.
etapas de consumo de la banana
La banana debe consumirse con moderación para evitar una ingesta excesiva de calorías o azúcar.

La banana debe consumirse con moderación para evitar una ingesta excesiva de calorías o azúcar.

Cuándo conviene consumir esta fruta y en qué etapa tiene más azúcar

  • El momento ideal para consumir una banana depende del objetivo nutricional. En las etapas más verdes, el contenido de almidón resistente es más alto. Este tipo de carbohidrato se digiere más lentamente y beneficia la salud intestinal, además de generar mayor sensación de saciedad.
  • A medida que la fruta madura, ese almidón se transforma en azúcares simples como glucosa, fructosa y sacarosa. Por eso, las bananas amarillas (etapas 5 y 6) ofrecen un equilibrio ideal entre energía rápida y valor nutricional, siendo recomendadas para el consumo diario o antes de realizar actividad física.
  • En cambio, en la etapa 7, cuando aparecen manchas marrones, el contenido de azúcar es significativamente mayor. Esto las hace más dulces y fáciles de digerir, pero menos adecuadas para quienes buscan controlar el consumo de azúcares.
  • Por otro lado, las bananas menos maduras tienen un índice glucémico más bajo, lo que significa que elevan el azúcar en sangre de forma más gradual. En contraste, las más maduras generan picos más rápidos de glucosa.
etapas de consumo de la banana

El color de la banana funciona como una guía natural para decidir cuándo consumirla según cada necesidad. Desde opciones más firmes y menos dulces hasta versiones blandas y cargadas de azúcares, cada etapa ofrece ventajas distintas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ni horno ni microondas: la forma mas facil de hacer una torta casera en sarten con ingredientes basicos

Ni horno ni microondas: la forma más fácil de hacer una torta casera en sartén con ingredientes básicos

Por Ignacio Alvarado
el truco de limpieza aleman que ventila tu casa en segundos con solo dos materiales y casi nadie usa

El truco de limpieza alemán que ventila tu casa en segundos con solo dos materiales y casi nadie usa

que es el rosti suizo: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Qué es el rösti suizo: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Las ideas de reciclaje como el nuevo uso de las cucharas aporta creatividad y sostenibilidad a casa.

No las tires, se pueden reciclar: las cucharas viejas que podes transformar en objetos clave del hogar