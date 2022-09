Una fan se encontró a Lali Espósito en el baño de una estación de servicio y revolucionó las redes

Este viernes, Lali Espósito se presentó en Fiesta Nacional del Pomelo en Formosa, por lo que reclutó cientos de fanáticos. Pero yendo para el evento, la cantante tuvo que frenarse en una estación de servicio para ir al baño y ahí sorprendió a Julieta Montiel, una joven formoseña.

“Soy fan de Lali desde Chiquititas y se dio la oportunidad de ir a verla porque vino a este festival”, explicó la joven en conversación con TN.

“Fue el viernes de camino a Laguna Blanca-Formosa. Iba con mi mejor amiga a ver el show de Lali que se presentaba en el Festival Nacional del Pomelo que se hace en la provincia. De camino paramos en una estación de servicio de un pueblo llamado Riacho He He. No había nadie en el lugar. Fuimos al baño que era re chiquito y cuando entró mi amiga, apareció Maru Venancio”, dijo en referencia a la estilista de la artista a quien inicialmente no reconoció.

A los pocos segundos de haber reconocido a su estilista, apareció la cantante y Juliana quedó en estado de shock. Rápidamente, la joven le pidió sacarse una foto. “Me dijo que sí con muy buena onda. Pasó al baño y después nos sacamos la selfie. Me temblaba la mano de la emoción por eso la foto salió borrosa”, comentó divertida.

Una vez tomada la foto, Juliana no dudó en compartirla en sus redes sociales. “Entré al baño de la estación, 2x2, entra ella y me pregunta si está ocupado. Tardé 10 minutos en darme cuenta de que era Lali jajajaja me tembló la mano”.

La formoseña que se encontró a Lali Espósito en el baño de una estación de servicio.

“Se hizo muy viral en la provincia ya que, hasta el momento, nadie pudo acceder a una foto con ella y nosotras tuvimos la suerte de encontrarla”, cerró Juliana.