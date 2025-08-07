7 de agosto de 2025 - 11:28

Una cámara trampa captura crías de marta silvestre por primera vez en 100 años

Una cámara trampa capturó crías de marta silvestre tras 100 años en el suroeste de Inglaterra, un descubrimiento clave en fotografía y conservación de animales.

Por Andrés Aguilera

Las imágenes muestran a tres pequeñas martas, también llamadas kits, correteando y trepando entre el follaje de un bosque en Dartmoor, Devon. La secuencia, obtenida por el Proyecto Two Moors de Martas de Pino, fue posible gracias al trabajo de voluntarios y especialistas que, desde 2024, reintroducen esta especie en la región.

image
Una cámara trampa capturó crías de marta silvestre tras 100 años en el suroeste de Inglaterra, un descubrimiento clave en fotografía y conservación de animales.

Las martas de pino, unos animales del tamaño de un gato, fueron comunes en el suroeste británico hasta que desaparecieron a causa de la pérdida de hábitat y la persecución humana. Sin embargo, el reciente descubrimiento marca un avance clave en los esfuerzos de recuperación liderados por Devon Wildlife Trust, organización que ha liberado 15 ejemplares desde el año pasado.

El regreso de un depredador tímido captado en cámara

Los clips filmados en junio muestran a una madre marta junto a sus crías en dos momentos diferentes. En uno, los kits corren entre árboles y arbustos. En otro, exploran un terraplén cerca de un arroyo. “Este es un momento histórico para la naturaleza en Devon”, declaró Tracey Hamston, vocera de Devon Wildlife Trust.

Embed - Pine marten kits on camera - a historic milestone for Devon’s wildlife!

Las martas de pino son conocidas por su timidez y hábitos nocturnos. Viven en árboles, donde construyen madrigueras en huecos, nidos abandonados o cavidades naturales. Su dieta incluye pequeños roedores, huevos, aves, frutas e insectos. Aunque raras, a veces visitan comederos si se les deja cacahuetes.

Un paso más para la biodiversidad

La llegada de crías marca el éxito de un proyecto que movilizó a científicos y comunidades locales. Según Devon Wildlife Trust, este avance representa una señal esperanzadora para la recuperación de los bosques y la fauna del suroeste británico.

Las cámaras trampa, herramientas clave en la fotografía de vida salvaje, permitieron registrar este suceso sin intervenir en el entorno. Son fundamentales para monitorear a animales esquivos y evaluar la efectividad de programas de conservación como este.

image
Una cámara trampa capturó crías de marta silvestre tras 100 años en el suroeste de Inglaterra, un descubrimiento clave en fotografía y conservación de animales.

Aunque no habitan en el océano, la recuperación de las martas aporta equilibrio a los ecosistemas cercanos a zonas costeras, donde su rol como depredadores naturales es fundamental. El trabajo continúa, pero el nacimiento de estas crías es una señal clara: la naturaleza responde cuando se la protege.

