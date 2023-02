Un participante de “Los 8 escalones” confesó su anterior trabajo y sorprendió a Guido Kaczka

Un participante de “Los ocho escalones de los dos millones” (El Trece) impactó al público y al propio conductor del ciclo, Guido Kaczka, al contar cuál era su anterior profesión (y vocación): sacerdote.

Se trata de Ignacio, quien inicialmente estudió para ser profesor de Historia, pero su vida dio un cambio radical cuando sintió el llamado de Dios. “Fui sacerdote. Ocho años de ministerio y ocho años de seminario. En definitiva, 16 años de mi vida consagrados a la vocación sacerdotal”, reveló el hombre.

“¿Cómo te llegó la idea de ser sacerdote?”, preguntó Guido, a lo que el concursante respondió: “Yo de joven fui a un colegio católico. Yo soy nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ahí creo que fue la cimiente. Y cuando tenía 25 años, luego de participar en movimientos parroquiales y demás, decidí dejar mi profesión. Era profesor de Historia, trabajaba en un colegio, e ingresé al seminario”.

Sorprendido, el conductor indagó en los motivos que llevaron a Ignacio a dejar su vocación sacerdotal.

“Porque la conocí a mi pareja, a mi señora, Gabriela”, se sinceró el participante.

Finalmente, Ignacio triunfó en el programa de cultura general y se ganó los 2 millones de pesos en el último escalón. Entonces, Guido volvió a consultarle sobre su vida personal y la relación con Gabriela. “¿Estabas en el confesionario?”, le preguntó el animador una vez que Ignacio se coronó como el ganador.

“Sí, más de una vez”, reconoció el participante.

“¿Y qué se siente estar ahí y ser el cura?”, quiso saber Guido.

“Y, es una experiencia, una gracia de Dios muy particular, porque uno en ese momento uno es un intermediario del amor de Dios, nada más y nada menos que eso. Fue una linda etapa mientras duró. Y jamás me imaginé que iba a conocer a Gabriela, y jamás me imaginé que iba a ganar dos millones de pesos”, añadió. “Jamás me imaginé que lo que estoy viviendo. Si hay algo que tengo bien claro es que Dios nos quiere felices, en última instancia, y bueno, esto es una gran ayuda, porque tuve que reciclarme, rehacerme”, explicó sobre su decisión de apostar al amor y dejar los hábitos.

Ignacio, totalmente emocionado por el conflicto moral que esa situación le hizo plantearse, regresó al programa de “Los 8 escalones” y volvió a ganar otros 2 millones. El excura ya lleva $4 millones alcanzados y va por más.

