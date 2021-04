Un padre de Australia construye la casa de “Up” para sus hijos y es una increíble réplica de la película

No hay nada que un padre no hiciera por sus hijos , y este australiano tomo al pie de la letra el deseo de su pequeño y construyó con sus propias manos una réplica exacta de la casa del anciano señor Fredricksen , de la película de Disney Pixar “Up”. Scott Fincher, contó en una entrevista para Daily Mail que decidió recrear la casa que aparece en la película Up ya que es una de las películas favoritas de su hijo Leo.

El pequeño de siete años sabe que es un afortunado entre los chicos del barrio, porque tiene una casa hecha a su medida de aquella que logró elevarse con globos para llegar a las Cataratas del Paraíso, que en la película estaban inspiradas en la catarata el Salto Ángel en Venezuela. “Es un padre tan bueno. Me siento muy afortunado de que construyera toda esta casa para nosotros”, dijo el jovencito. Describe su casita como “bastante cool y asombrosa”.

Comparándolas, se ven muy parecidas.

Scott mencionó que su hijo le había pedido construir la curiosa casa que aparece en la película para poder jugar en ella. El padre del niño no lo pensó mucho y se tomó el tiempo de planear y construir la casita, ya que también lo inspiraba como arquitectura.

“Me encantaba la arquitectura de la casa de la película y quería hacer algo parecido, pero más sencillo (...) Sin embargo, el perfeccionista que hay en mí quería construir una réplica que fuera fiel, así que esto es lo que acabé haciendo, un esfuerzo bastante descomunal”, dijo a Australian Broadcasting Corporation.

¿Cómo logró hacerla?

La construcción de la casa en realidad comenzó a finales del 2019 y con el confinamiento durante el 2020 aprovechó para adelantar lo más posible y terminarla. Según lo que cuenta, los gastos totales fueron aproximadamente 7 mil dólares.

Cuando el sueño recién comenzaba.

La casa más original del vecindario.

Hasta le agregó algunos globos... solo le falta salir volando.

Explicó también que usó materiales con los que se construye cualquier casa y la pintó tal y como luce en la película, además de colocar material aislante para que su construcción resista a las lluvias. Para terminar, dentro de la casa colocó iluminación, algunos muebles, unos colchones, así como conexión a Internet para que su hijo Leo y su hermana Taiya puedan disfrutar de sus programas y películas favoritas.