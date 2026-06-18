Un gigante de los supermercados reemplaza a Carrefour e invierte 25 millones para crear 150 puestos de trabajo

La red Macromix Atacado , administrada por la holding gaúcha Unidasul , invertirá 25 millones de reales para abrir una nueva unidad en Porto Alegre, Brasil. La operación ocupará un espacio que antes era utilizado por el Grupo Carrefour y prevé generar cerca de 150 empleos directos .

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Según informó ND Mais, la nueva tienda estará ubicada en el barrio Cidade Baixa , una de las zonas más tradicionales de la capital de Rio Grande do Sul. El movimiento forma parte de una estrategia de expansión de Unidasul en el segmento de varejo y atacarejo.

El espacio será asumido por Macromix Atacado , marca de atacarejo vinculada a Unidasul. La empresa ocupará un inmueble que había sido utilizado por el antiguo Supermercado Nacional , una bandera que pertenecía al Grupo Carrefour.

El proyecto prevé una inversión de R$ 25 millones . ND Mais informó que la nueva unidad debe generar alrededor de 150 puestos de trabajo directos , asociados a la operación del supermercado.

El número se integra a un plan más amplio de crecimiento. Según la misma publicación, Unidasul estima crear más de 670 empleos directos durante 2026 a partir de cinco inauguraciones programadas.

Por qué la zona es importante para la expansión

Cidade Baixa es un barrio tradicional de Porto Alegre, con circulación urbana, comercios, vida nocturna y cercanía con áreas centrales. Para una cadena de supermercados, ocupar un punto ya reconocido puede reducir parte del esfuerzo de instalación comercial.

El objetivo de la empresa, según la información publicada, es fortalecer su presencia en el mercado gaúcho y aprovechar puntos estratégicos que quedaron disponibles por la reorganización del sector supermercadista.

Un plan de crecimiento más grande hasta 2029

La apertura no aparece como un movimiento aislado. ND Mais informó que Unidasul pretende aplicar R$ 433 millones en expansión hasta 2029, con foco en varejo, atacarejo, nuevas tiendas y modernización de unidades.

SuperVarejo también publicó que el plan de la compañía prevé destinar R$ 350 millones a nuevas unidades y R$ 83 millones a revitalización de tiendas y sistemas, dentro de una estrategia concentrada en Rio Grande do Sul.