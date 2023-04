Triana Ybañez rompió el silencio luego de rumores de romance con el marido de Fátima Florez

Hace pocos días, Fátima Florez reveló que luego de 22 años se estaba tomando un tiempo de Norberto Marcos. Si bien la imitadora minimizó la ruptura y aseguró que se trataba de un “impasse” debido al desgaste, pronto comenzaron a circular rumores que involucraban a una mujer de su máxima confianza, Triana Ybañez, según Paparazzi.

Según revelaron periodistas de Socios del espectáculo, la sospecha de que Norberto Marcos le era infiel a su esposa con la novia de Mariano Martínez venía desde hacía tiempo y había surgido entre sus compañeros de staff, que supuestamente notaron que la bailarina, amiga de Fátima, gozaba de ciertos privilegios.

Fátima Florez y Norberto Marcos terminaron su relación.

Lo cierto es que en pocas horas, el nombre de Triana quedó en boca de todos y al ser convocada por la producción de LAM para salir al aire, la joven se mostró indignada y furiosa. “Agradezco la invitación y la oportunidad de hablar pero nada me interesa menos que eso. Espero sepas entender”, empieza su mensaje.

Triana Ybañez

“No tengo ningún descargo que hacer frente a semejante mentira y, llegado el caso, lo haría en la Justicia. No en televisión”, aclaró la morocha que vive un gran presente sentimental junto al ex Son Amores.

LA PALABRA DE TRIANA YBAÑEZ ANTE EL RUMOR DE AFFAIRE CON NORBERTO MARCOS

Visiblemente enojada, Triana Ybañez siguió: “Es muy espantoso lo que están haciendo conmigo. No hablé jamás de mi vida privada y no lo voy a hacer ahora con algo que inventaron. Ensucian impunemente. Soy una persona trabajadora y tranquila”. Además, la artista señaló: “No fue nada grato ver los portales con mi nombre diciendo aberraciones sobre mi persona”.

Luego, la bailarina publicó en sus historias un reel en el que un presentador dice: “A mí me da pena la gente que necesita hablar mal de los otros para quedar bien. La gente te critica porque no pudo superarte. Los amigos falsos se creen los rumores, los verdaderos creen en tí. Punto”.

Fátima Florez terminó su relación con Norberto Marcos tras 22 años juntos: “Solo Dios lo sabe”

La relación de Fátima Florez con su pareja Norberto Marcos, tras 22 años, llegó a su fin. En el momento que comenzó a circular el rumor acerca de su separación, ambos hablaron con los medios de comunicación y desmintieron esos datos. Además, hasta se dejaron ver juntos a la salida del teatro pero en esa ocasión el único que habló fue Marcos y ella se limitó a no comentar ninguna palabra.

Fue Nancy Duré la periodista encargada de dar la primicia: “Están pasando por una crisis después de más de 20 años juntos”. Luego de esto la comunicadora aseguró que “es una crisis tremenda” por lo que suspendieron una de las funciones que la comediante tenía en Cosquín en aquel momento.