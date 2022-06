Tomás Sagues: Quién es el participante que enamoró a Lali

Este domingo a la noche volvió La Voz Argentina y explotó todo. Uno de los participantes volvió loco a Lali y a los hermanos Montaner, pero más rápida que la luz, Lali hizo todo para quedarse con él. Y todo es todo.

La novedad de este año es el bloqueo entre jurados y ¿quién lo estrenó dramáticamente? Sí, Lali. La secuencia fue genial. Con los primeros acordes de Entre Nosotros de Thiago PZK, Tomás Sagues enloqueció a todo el jurado. Pero Lali, intuitiva, bloqueó a Mau y Ricky Montaner para quedarse con él.

Pero con Lali involucrada, la historia no termina ahí. Cuando el participante elige quedarse en su equipo, la actriz y cantante salió eyectada de su asiento hacia los brazos de un más que sorprendido Tomás, que a esta altura ya tenía prendida a Lali como un koala.

Pero, ¿quién es este pibe que cautivó al jurado? Tomás Sagues tiene 24 años, es de Bella Vista y viene con las cosas clarísimas. En su cuenta de Instagram, sus últimos posteos dan cuenta de que la meta de Santiago es la fama y ya empezó su camino.

“El año que viene toco aca en el lolla. Voy a pasar de estar en el pogo a estar ahi arriba. Guarden este post. Enserio.” sentencia Tomás en una publicación que lo muestra en Lollapalooza, uno de los festivales internacionales más importantes que pisa nuestro país.

En otra de sus publicaciones, Tomás es más contundente todavía: “El mundo lo gobiernan los políticos, los millonarios y las armas. El resto somos todos lo mismo. Somos todos iguales, irrelevantes e invisibles para muchos. Pero buen fue. Busca lo que te gusta y hacelo. Si no te da guita hacelo igual y buscate un laburito aparte. Yo? Me estoy yendo al estudio a escribirle a una mina que no existe sobre un beat para llenarme de guita. Igual ojo, no se confundan, me encanta y no me quejo. Lo voy a conseguir. Sigo buscando lo que quiero, ya me canse de esperar.Atte. El tota.”

El participante que enamoró a Lali

Con más de 23 mil seguidores en las redes sociales (muchos en las últimas horas). El músico tiene tres temas subidos en su cuenta de YouTube. Su último video “Sola” ya cuenta con más de 30 mil vistas en un mes.

Con La Voz o sin La Voz, el pibe tiene clarísimo que quiere llegar lejos y no va por mal camino.