Una mujer se tomó revancha y tiró las cenizas de su esposo a la basura: “Por todas las veces que me pateó la cabeza”

La perdida de un ser querido afecta de manera particular y cada uno vive el duelo de manera personal. Marsha Widener demostró que cuando la persona que muere no fue buena en vida, no merece el respeto de quienes lo conocieron.

Un video que se viralizó en las últimas horas muestra la reacción de la mujer al esparcir las cenizas de su difunto esposo. La viuda mostró la caja que le dieron en la casa velatoria con el nombre de su esposo: Don Widener. Luego, explicó por qué va a hacer lo que posteriormente muestra en la grabación, según TN.

Según contó la Marsha, los restos de su esposo fueron rechazados por su hermano, sus hijos, y otros miembros de su familia.

Al momento de arrojar las cenizas de Don, Widener reveló que era una retribución por todo el dolor y sufrimiento que le había causado a su familia. “Esto es por todas las veces que me pateó en la cabeza”, expresó.

Un video que se viralizó muestra la reacción de la mujer al esparcir las cenizas de su difunto esposo. gentileza

En el video, que fue replicado en las diferentes redes sociales, se ve cómo las cenizas del difunto vuelan por el aire y caen en la cara de la mujer, que grita “sucio bastardo”. Otra parte del contenido de la caja cae al suelo donde ella rápidamente mezcla con la tierra y agrega: “No te queremos aquí”.

Luego, Marsha procede a vaciar el resto de las cenizas en el contenedor de basura. “Adiós, amigo”, expresó.

Según contó la mujer, su esposo fue un hombre abusivo. Por eso, decidió que la mejor opción era dejarlo en la basura. Si bien sabe que no es la manera más óptima de despedir a una persona, cree que de esa forma deja en claro las complejidades del duelo.

Este video generó diversas reacciones entre los internautas. Y es que si bien muchos apuntaron a que la actitud de la mujer no fue la correcta, otros expresaron que desde su sufrimiento está bien que haya hecho lo que consideró necesario. No solo para sanar sino para finalmente darle un cierre a un ciclo que fue muy doloroso para su vida.