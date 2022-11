Thiago y Daniela habrían mantenido un fogoso encuentro bajo las sábanas de Gran Hermano y las imágenes son contundentes

La casa de Gran Hermano vive momentos convulsos y en la últimas horas se pudo observar como luego de mucho conflicto, dos participantes le habrían dado rienda suelta a su amor.

En las últimas horas se viralizó por redes sociales un video de una de las habitaciones en donde, con la luz apagada, Thiago y Daniela se encuentran armando la cama para acostarse juntos.

Daniela y Thiago juntos en Gran Hermano 2022.

Mientras ambos concursantes acomodaban las frazadas y almohadas, tuvieron un momento de lucidez y miraron hacia una de las cámaras para levantar el pulgar, indicando de esta forma que dan su consentimiento para estar juntos y vivir un momento de pasión bajo las sábanas.

Recordemos que Daniela fue muy criticada desde el inicio del programa, ya que con el correr de las semanas ella mantuvo un acercamiento al joven pero en calidad de amistad, algo de lo que el oriundo de González Catán nunca estuvo del todo de acuerdo- Además, según la propia Daniela, la diferencia de edad siempre fue un factor importante, teniendo en cuenta que ella tiene 26 años y el muchacho 19.

El pedido indecente de Daniela a las cámaras de Gran Hermano

Luego del fogoso encuentro entre Daniela y Thiago en una de las habitaciones, tuvo un momento a solas frente a las cámaras donde reveló que tiene otras opciones para conquistar.

“Chicos, hablo ahora que nos están transmitiendo por Pluto TV, pero en caso de que Thiago Agustín Medina no me dé bola, escríbanme por MD”, anunció la joven apodada en redes como “pestañela” reveló frente a cámara mientras preparaba la cena en la cocina junto a Julieta, Romina, Alfa y Nacho. “Que me esperen afuera los chicos”, insistió la participante.

Daniela y Thiago, cada vez más juntos

Julieta escuchó este comentarios y de forma contundente expresó: “Ya estamos hablando boludeces. Llegó la hora de la boludez”, sentenció la participante.