Thiago besó a Nacho en la pileta de Gran Hermano y se cumplió el sueño de muchos seguidores del reality

Casi desde que arrancó Gran Hermano, los usuarios de las redes formaron una pareja con la que soñaban que se concrete. Se trata de Thiago y Nacho, quienes mostraron ser muy buenos amigos pero los seguidores del programa querían ver algo más.

Con el tiempo, nació la relación de Thiago y Daniela, y la de Nacho y La Tora, por lo que tiró por la borda la posibilidad de que entre los jóvenes exista otra relación que no sea de amistad.

Sin embargo, en las últimas horas y sin saberlo, Thiago cumplió el sueño de muchos televidentes. En medio de un juego en la pileta, se mostró muy cariñoso con Nacho y los dos volvieron a despertar las esperanzas de sus fans de verlos juntos.

En redes reaccionaron al acercamiento de Thiago a Nacho en Gran Hermano

Si bien la mayoría sabe que se trata de un juego y de un “shippeo”, las fotos y el video de los dos en la pileta de la casa más famosa del país fue de lo más comentado en las redes, sobre todo en Twitter.

Quienes veían el programa en vivo, notaron que Thiago jugó no solo con Nacho, sino que también intentó darles un beso a Maxi y al Conejo, pero ellos se negaron. Además, la idílica relación amorosa con el único integrante de Lo Monitos que queda en la casa, llama más la atención.

“Increíble como thiago le dio un mínimo pie a nacho para toquetearlo un poco y el literalmente SE LE TIRO ENCIMA jajaja”, “Si hacen una recopilación de todos los amagues de besos de Thiago y Nacho, el tape dura todo el programa”, “alguien me explica que pasó ahí?”, “Ya es medio acosador lo de Thiago”, “Termina en trío!!! Ya lo avise”, “Nacho le dice varias veces que no, eso es acoso, para el no hay sanción?”, fueron algunis de los comentarios.

Thiago y Nacho muy cerca en la pileta de Gran Hermano.

Thiago y Nacho muy cerca en la pileta de Gran Hermano.

Thiago y Nacho muy cerca en la pileta de Gran Hermano.

Thiago y Nacho muy cerca en la pileta de Gran Hermano.