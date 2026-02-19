Tenés nomofobia y no lo sabés: las señales que los psicólogos usan para diagnosticarla

Nuevas investigaciones confirman que la nomofobia no es solo un mal hábito juvenil, sino un trastorno de ansiedad que deteriora el sueño y la comunicación conyugal.

¿Sentís que gran parte de tu vida está anclada al teléfono? Tené en cuenta estas alarmantes señales.

El uso desmedido de smartphones ha dejado de ser una preocupación exclusiva de padres con hijos adolescentes para consolidarse como una patología de salud pública en adultos. Estudios científicos recientes confirman que la nomofobia, o el miedo irracional a la desconexión, actúa hoy como un mecanismo fallido para intentar regular el estrés y la soledad.

Por qué el celular falla como regulador emocional La clave de este trastorno no reside en la cantidad de horas frente a la pantalla, sino en la relación psicológica con el dispositivo. Según la evidencia, el smartphone deja de ser una herramienta de trabajo para convertirse en un regulador del malestar emocional: las personas lo utilizan para evitar gestionar el estrés, el aburrimiento o la soledad, generando una dependencia que se retroalimenta.

image Desde un criterio clínico, este mecanismo es profundamente ineficiente. Al intentar calmar la ansiedad mediante el chequeo constante de notificaciones, el cerebro activa sistemas de recompensa y alivio inmediato que impiden desarrollar tolerancia al silencio o al aburrimiento. Cuando el dispositivo no está presente, el individuo experimenta un síndrome de abstinencia real, caracterizado por irritabilidad, inquietud psicomotriz y un estado de ánimo disfórico.

El impacto en la pareja: un 32% menos de comunicación Uno de los hallazgos más relevantes del material de referencia es el impacto del partner phubbing, definido como el acto de ignorar al cónyuge por prestar atención al teléfono. Investigaciones cuantitativas indican que este comportamiento impacta de manera negativa en un 32,2% sobre la comunicación conyugal.

image Pérdida de conexión emocional: El uso excesivo envía un mensaje implícito de que el contenido del celular es más importante que la pareja.

Conflictos por el uso: El 63,2% de los participantes en estudios de pareja presenta niveles considerables de riesgo en su relación debido a esta conducta.

Deterioro de la intimidad: La presencia del móvil cercano reduce la empatía y fomenta conversaciones triviales en lugar de vínculos profundos. Comorbilidad: cuando el móvil alimenta la adicción al trabajo La ciencia ha demostrado que la nomofobia y la adicción al móvil suelen aparecer en "comorbilidad", es decir, coexisten en el mismo individuo. En el ámbito laboral, esto se traduce en una relación directa con la adicción al trabajo o workaholism. El smartphone permite que el adicto continúe operando fuera de su oficina, difuminando los límites entre la vida familiar y la profesional.